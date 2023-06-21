İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2023 Çarşamba / 3 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6225
  • EURO
    25,7934
  • ALTIN
    1470.87
  • BIST100
    5251.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Kolombiya'da reformlar protesto edildi

Kolombiya'da sokaklara dökülen yüzlerce kişi hükümetin çıkarmayı planladığı çalışma ve sağlık reformları yasa tasarılarını protesto etti.

AA21 Haziran 2023 Çarşamba 04:10 - Güncelleme:
Kolombiya'da reformlar protesto edildi
ABONE OL

Başta başkent Bogota olmak üzere Medellin, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Neiva, Ibague, Cucuta, Pereira, Manizales, Armenia ve Santa Marta'da yürüyüşler gerçekleştiren kalabalık gruplar, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya tepki gösterdi.

Ellerinde taşıdıkları döviz ve pankartlarda çalışma ve sağlık reformlarına karşı çıkan göstericiler, hükümetten yasa tasarılarını geri çekmesini istedi.

Muhalefet partilerinin başını geçtiği gösterilere bazı sivil toplum kuruluşları ile sendikalar da destek verdi.

Eski Cumhurbaşkanı adayı Federico Gutierrez, basına yaptığı açıklamada, ülkenin gidişatından endişe duyduklarını ve protestoculara destek için yürüyüşlere katıldığını belirtti.

Özellikle ülkenin ikinci büyük kenti Medellin'de 35 bin kişinin katıldığı hükümet karşıtı protestolarda, sağlık reformu karşıtı sloganlar atıldı.

Gösteriler olaysız şekilde tamamlanırken, ilerleyen zamanlarda yeni eylemlerin olabileceği yönünde sinyaller verildi.

Kolombiya'da binlerce kişi 8 Haziran'da Cumhurbaşkanı Petro'nun çağrısıyla sokaklara çıkarak, hükümetin çıkartmak istediği reformlara destek vermişti.

TARTIŞMA

Cumhurbaşkanı Petro'nun "Sağlık Reformu" ve "Çalışma Reformu" yasa tasarıları Kongre'de iktidar ile muhalefet partileri arasında tartışmalara neden oldu.

Muhalefet partilerinin Kongre'de sandalye sayısı açısından üstün olması nedeniyle iktidar çıkartmak isteği yasaları hayata geçiremiyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.