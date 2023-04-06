İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2023 Perşembe / 16 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2536
  • EURO
    21,0085
  • ALTIN
    1249.51
  • BIST100
    4919.87
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kolombiya'daki yanardağda hareketlilik! 2 bin 500 aile tahliye edilecek
Dünya

Kolombiya'daki yanardağda hareketlilik! 2 bin 500 aile tahliye edilecek

Kolombiya'daki Nevado del Ruiz Yanardağı'nda yaşanılan volkanik hareketlilik nedeniyle Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun talimatıyla 2 bin 500 aile tahliye edilecek.

AA6 Nisan 2023 Perşembe 02:43 - Güncelleme:
Kolombiya'daki yanardağda hareketlilik! 2 bin 500 aile tahliye edilecek
ABONE OL

Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Petro, turuncu alarmın sürdüğünü belirterek, 2 bin 500 ailenin hızlıca tahliyesi için gerekli talimatları verdiğini bildirdi.

Petro, "Departman Risk Konseyinden Nevado del Ruiz Yanardağı'nda oluşabilecek acil durum nedeniyle 2 bin 500 ailenin tahliyesinin hızlandırılması talimatını verdim. Yanardağının günler veya haftalar içinde patlama olasılığı var." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı basın işlerinden yapılan açıklamada da hükümetin bölgede yaşanılanları bizzat takip ettiği ve yetkililerle durumu ele aldığı bildirildi.

Kolombiya Jeoloji Servisi (SGC) 1 Nisan'daki açıklamasında, söz konusu volkanik hareketliliğin devam etmesi durumunda ülkede uçuş faaliyetlerinin sekteye uğrayacağını hatırlatan SGC, başkent Bogota dahil birçok bölgenin etkileneceğini belirtmişti.

- 1985'te 25 bin kişi ölmüştü

Nevado del Ruiz Yanardağı'nda, 13 Kasım 1985'te meydana gelen patlama sonucu oluşan çamur kaymasında 25 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Yanardağ, başkent Bogota'ya 129 kilometre mesafede yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.