Kolombiya'daki yanardağda hareketlilik! 2 bin 500 aile tahliye edilecek

Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Petro, turuncu alarmın sürdüğünü belirterek, 2 bin 500 ailenin hızlıca tahliyesi için gerekli talimatları verdiğini bildirdi.

Petro, "Departman Risk Konseyinden Nevado del Ruiz Yanardağı'nda oluşabilecek acil durum nedeniyle 2 bin 500 ailenin tahliyesinin hızlandırılması talimatını verdim. Yanardağının günler veya haftalar içinde patlama olasılığı var." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı basın işlerinden yapılan açıklamada da hükümetin bölgede yaşanılanları bizzat takip ettiği ve yetkililerle durumu ele aldığı bildirildi.

Kolombiya Jeoloji Servisi (SGC) 1 Nisan'daki açıklamasında, söz konusu volkanik hareketliliğin devam etmesi durumunda ülkede uçuş faaliyetlerinin sekteye uğrayacağını hatırlatan SGC, başkent Bogota dahil birçok bölgenin etkileneceğini belirtmişti.

- 1985'te 25 bin kişi ölmüştü

Nevado del Ruiz Yanardağı'nda, 13 Kasım 1985'te meydana gelen patlama sonucu oluşan çamur kaymasında 25 bin kişi hayatını kaybetmişti.



Yanardağ, başkent Bogota'ya 129 kilometre mesafede yer alıyor.