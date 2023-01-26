Kolombiya'dan ABD'nin 'Rus silahı' önerisine ret

Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu'nun (CELAC) 7. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde konuşan Petro, ABD'nin kendisinden Kolombiya'nın elinde bulunan ve kullanmadığı Rus yapımı silahları Ukrayna'ya hibe etme tavsiyesinde bulunduğunu belirtti.

Petro, "Geçmiş yıllarda Kolombiya ülke içindeki ihtiyaçları için Rus savaş malzemeleri ve helikopter satın aldı. O malzemeler orada, bakım sorunları var ve artık parçalarını değiştirmek imkansız. ABD'den bazı kişilerle yaptığım sohbette, bana bu malzemelerin bakım problemlerini çözebileceklerini sonrasında ise Ukrayna'ya göndereceklerini belirttiler." dedi.

ABD'nin önerisini reddettiklerini söyleyen Petro, "Uluslararası alanda Anayasamız bize barışı savunmamız gerektiğini anlatıyor, Ukrayna'da savaşın sürmesi için Rus silahlarını teslim etmeyeceğiz, bu malzemeler hurda olarak kalsın." ifadesini kullandı.

Petro, savaşın sona ermesi için diyalogdan yana olduklarını kaydederek kimsenin tarafında olmadıklarını yalnızca barışın yanında olduklarını ifade etti.