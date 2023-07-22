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Dünya

Komşu 1980'li yıllardan bu yana kullanmadığı zırhlıları Ukrayna'ya gönderiyor

Bulgaristan, 1980'li yıllardan bu yana hangarlarda bekleyen ve hiç kullanılmayan Rus yapımı 100 zırhlı askeri aracı Ukrayna'ya gönderme kararı aldı.

AA22 Temmuz 2023 Cumartesi 15:25 - Güncelleme:
Komşu 1980'li yıllardan bu yana kullanmadığı zırhlıları Ukrayna'ya gönderiyor
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Bulgaristan, parlamentonun onayı ile Ukrayna'ya Rus yapımı, "eski ancak asla kullanılmamış" 100 zırhlı askeri araç gönderecek.

İktidar koalisyonunu oluşturan Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB), Değişime Devam (PP), Demokratik Bulgaristan (DB) ve muhalefette olan üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) ile Böyle Bir Halk Var (İTN) partileri, parlamentoda Savunma Komisyonunun getirdiği teklife destek verdi.

1980'Lİ YILLARDAN BU YANA KULLANMADIKLARI ZIRHLILARI UKRAYNA'YA GÖNDERECEKLER!

Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'ya destek veren Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve Yeniden Doğuş Partisi karara karşı çıktı. İki partinin temsilcileri, Ukrayna'ya silah yollanmasının savaşın uzatılmasına neden olduğunu savunuyor.

Başbakan Nikolay Denkov da Bulgaristan'da 1980'li yıllardan bu yana hangarlarda bekleyen Rus yapımı zırhlı askeri araçların Ukrayna'ya verilmesine destek vermişti.

Denkov, parlamentoda onay süreci öncesi, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin (6 Temmuz'da) Bulgaristan'a yaptığı ziyareti sırasında bu araçların durumu gündeme getirilmişti. Onlara (Ukraynalılara) 'işinize yarayacaklar mı?' diye sorduk. Onlar da 'evet' deyince, araçları Ukrayna'ya yollamak üzere hazırlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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