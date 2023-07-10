İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2023 Pazartesi / 22 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0797
  • EURO
    28,6798
  • ALTIN
    1611.87
  • BIST100
    6270.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Komşu kavrulacak! 6 gün süreceği tahmin ediliyor
Dünya

Komşu kavrulacak! 6 gün süreceği tahmin ediliyor

Yunanistan'da 6 gün sürecek sıcak hava dalgasının etkili olacağı bildirildi.

AA10 Temmuz 2023 Pazartesi 17:34 - Güncelleme:
Komşu kavrulacak! 6 gün süreceği tahmin ediliyor
ABONE OL

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin verilerine göre, sıcaklığın başkent Atina'da perşembe günü 40 derece, cumartesi günü de 44 dereceye ulaşması bekleniyor.

"CLEON" ismi verilen ve tüm ülkede hakim olacak sıcak hava dalgasının yaklaşık 6 gün süreceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, aşırı sıcağa karşı uyarıda bulunurken, Çalışma Bakanı Adonis Yeorgiadis'in başkanlığında uzmanlar ve yetkililerin katılımıyla aşırı sıcaklarda çalışanların sağlığı ve güvenliği için alınması gereken önlemlere ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Atina Belediyesi de yarından itibaren klima ile soğutulan 7 farklı alanın ihtiyaç sahiplerinin hizmetine verilmesine karar verdi.

Klima ile soğutulan merkezler, 08.00 ile 20.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verecek.

Boğulma vakalarında son iki haftada artış

Öte yandan Yunanistan'da 15 günde 50'den fazla kişinin denizde boğularak hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunan basınındaki haberlerde, son 15 günde boğulma nedeniyle ölenlerin büyük bölümünün 70 yaş üzerinde olduğu kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.