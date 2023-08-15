Komşuda ''Abdülhamid Han'' paniği! Tuğamiral Egolfopoulos: Türkiye 'buradayım' mesajı veriyor

Yunanistan'da Türkiye gündem olmaya devam ediyor. Yunan basını, Abdülhamid Han'ın yeni görev yerinin belli olmasının ardından haritalar ile ilgili durum değerlendirmesi yaparken Yunan Tuğamiral Yiannis Egolfopoulos, Sevilla haritasını gündeme getirdi.

Abdülhamid Han'ın varış noktasının Meis'in güney doğusu, Kıbrıs'ın batısında ve Türkiye kıyılarından düz bir çizgi uzaklıkta yer alan Akseki-1 olduğunu belirten Ta Nea, hedefin Türkiye Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içinde olduğunu belirtti. Türklerin bu alanda üç boyutlu araştırmalar yaptığı hatırlatılan haberde, Başkan Erdoğan'ın bu noktayı neden tercih ettiğine dikkat çekildi.

SKANDAL HARİTA YENİDEN GÜNDEMDE

Yunan basını Abdülhamid Han'ın konumunu haritalar ile okurlarına aktarırken Tuğamiral Yiannis Egolfopoulos, sondaj kulesinin Sevilla Haritası'na göre Yunanistan sınırları içinde olduğunu iddia etti.

Haberde, Türkiye'nin Avrupa ülkeleri ile müzakere yapmayı planladığı ancak Kıbrıs konusunda taviz vermediği hatırlatıldı. Yunanistan ve Türkiye arasında olumlu atmosferin sürdüğünün belirtildiği haberde, Türkiye'nin elinde bir kozunun daha olduğuna dikkat çekti.

Sondaj kulesinin Kıbrıs gibi başka bölgelere de gönderilebileceğini belirten Egolfopoulos, Türkiye'nin 'Size saygı duyuyorum, ancak dikkat edin sınırdayım.' mesajı verdiğini söyledi.

Türkiye'nin diplomasi hamlelerine de değinen Egolfopoulos, Türkiye'nin içeride ve dışarıda 'Ben buradayım' mesajı verdiğini belirtti.

SEVİLLA HARİTASI NEDİR?

Sevilla Haritası, 2000'li yılların başında Sevilla Üniversitesi'nden akademisyenler Juan Luis Suárez de Vivero ile Juan Carlos Rodríguez Mateos'un Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs arasındaki Doğu Akdeniz'deki MEB (Münhasır ekonomik bölge) anlaşmazlığının çözümü için hazırladığı bir çalışma olarak ortaya atıldı.

Haritanın iddiasına göre Meis Adası'ndan başlayan Yunan kıta sahanlığı güneye doğru Akdeniz'in ortasına kadar iniyor ve Türkiye'ye Antalya Körfezi dışında bir çıkış fırsatı tanımıyor. Yunanistan'ın kıta sahanlığını Türkiye'ye ne kadar yakın olursa olsun Yunan adalarının sınırlarına göre çiziyor.

TÜRKİYE KARŞI ÇIKIYOR

Türkiye ise bu haritanın haksız bir şekilde haklarının çiğnediğini söylüyor ve yüzölçümü 10 kilometrekare olan, Anadolu'ya 2 kilometre, Yunan ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta olan bir adanın 40 bin kilometrekare genişliğinde kıta sahanlığı alanı yaratmasının rasyonel ve uluslararası hukuka uygun bir tez olmadığını vurgulayarak bu iddiaları reddediyor.