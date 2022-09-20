Komşuda banka soygunu: Rehinler var

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kutaisi kentinin Şota Rustaveli Caddesi'nde bulunan "Bank Of Georgia"nın bir şubesine silahlı bir kişinin girdiği belirtildi.



Güvenlik güçlerinin, olay yerinde gerekli önlemleri aldığı kaydedilen açıklamada, basın mensupları ve halka kurallara uymaları çağrısı yapıldı.

Sosyal paylaşım sitelerinde yer alan bir videoda, soyguncunun bankada bulunan bazı kişileri rehin aldığı görüldü.

- SALDIRGANIN ATEŞ AÇTIĞI İDDİASI

Öte yandan yerel basında yer alan haberlerde, silahlı kişinin ateş açtığı iddia edildi.

Haberlerde saldırganın, 2 milyon dolar talep ettiği aktarıldı.