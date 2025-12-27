İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2025 Cumartesi / 8 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9259
  • EURO
    50,6303
  • ALTIN
    6250.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Komşuda isyan bitmiyor! Çiftçiler ülkenin ana yolunu kapatma kararı aldı
Dünya

Komşuda isyan bitmiyor! Çiftçiler ülkenin ana yolunu kapatma kararı aldı

Yunanistan'da geciken devlet destekleri ve artan üretim maliyetlerine tepki gösteren çiftçiler, eylemlerini büyüterek Selanik–Atina yolunun dönüş istikametini bugün trafiğe kapatma kararı aldı.

AA27 Aralık 2025 Cumartesi 14:49 - Güncelleme:
Komşuda isyan bitmiyor! Çiftçiler ülkenin ana yolunu kapatma kararı aldı
ABONE OL

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, çiftçiler, Selanik-Atina yolundaki Malgara bölgesinde traktörleriyle yol kapatma eylemi yapmaya karar verdi.

Bu kapsamda Atina'dan Selanik'e gidiş yolu açık bırakılacak, Selanik'ten Atina'ya dönüş yolunda ise çiftçilerin eylemi nedeniyle yol kapalı olacak.

Yunanistan genelinde ay başından bu yana devam eden çiftçi eylemleri nedeniyle zaman zaman şehirler arası otoyollar, havalimanları ve sınır kapıları kapatılıyor.

Çiftçiler, devlet teşviklerinde yolsuzluk iddiaları nedeniyle geciken destek ödemelerinin yapılmasını ve yüksek üretim maliyetlerini düşürecek düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Trabzon'da korkunç kaza: Kırmızı ışıkta motosikletliye çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.