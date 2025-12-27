Komşuda isyan bitmiyor! Çiftçiler ülkenin ana yolunu kapatma kararı aldı

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, çiftçiler, Selanik-Atina yolundaki Malgara bölgesinde traktörleriyle yol kapatma eylemi yapmaya karar verdi.



Bu kapsamda Atina'dan Selanik'e gidiş yolu açık bırakılacak, Selanik'ten Atina'ya dönüş yolunda ise çiftçilerin eylemi nedeniyle yol kapalı olacak.

Yunanistan genelinde ay başından bu yana devam eden çiftçi eylemleri nedeniyle zaman zaman şehirler arası otoyollar, havalimanları ve sınır kapıları kapatılıyor.

Çiftçiler, devlet teşviklerinde yolsuzluk iddiaları nedeniyle geciken destek ödemelerinin yapılmasını ve yüksek üretim maliyetlerini düşürecek düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyor.