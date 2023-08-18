Komşuda 'Mavi Vatan' korkusu: Eğer bu olmazsa Türkler galip gelecek

Türkiye'nin dünya genelinden rağbet gören savunma sanayisinden her fırsatta rahatsız olan Yunanistan, şimdi de Türk hava gücünü yakın markaja aldı. Ege Denizi'nde 'tehdit altında oldukları'nı itiraf eden Yunan basını in.gr, Türkiye'nin hava gücünü kaleme aldı.

KOMŞU YİNE TÜRKİYE PANİĞİ YAŞIYOR

Türkiye'nin askeri ve siyasi rotalarda sarsılmaz bir konuma erişmesi, tüm dünya tarafından konuşulmaya devam ediyor. Yerli ve milli adımlar ile silahlı kuvvetlerini önemli bir konuma getiren ülkemizi en çok takip eden ülke ise şüphesiz Yunanistan... Geçtiğimiz günlerde provokatif sözlerle Türkiye'nin Ege'deki deniz üstünlüğünü hedef alan Yunan basını bu kez de Türkiye'nin hava gücünü mercek altına alarak, çarpıcı itiraflarda bulundu.

YUNANİSTAN'DAN SKANDAL İDDİA

Yunanistan ve Türkiye arasında olumlu atmosfer devam ederken Türkiye; Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselelerinde taviz vermeyeceğini açık açık dile getirmişti. Bu durumdan rahatsız olan Yunan in.gr Türkiye'nin Ege Denizi'nde Yunanistan'ı tehdit ettiğini iddia etti. Haberde, her ne kadar Yunanistan'ın en iyi hava kuvvetlerine sahip olduğunu iddia edilse de Türkiye ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulunuldu.

'MAVİ VATAN' ANLAYIŞINA DA DİKKAT ÇEKTİLER

Türkiye'nin Kıbrıs ve Yunanistan'a yönelik stratejik noktalara sahip olduğu yazıldı. Hava Kuvvetlerine ait üslerin konumlarından duydukları rahatsızlığı dile getiren gazete, 'Mavi Vatan' anlayışına da dikkat çekti.

"CİDDİ BİR İLERLEME KAYDETTİLER"

Türkiye'nin askeri sanayide, gerek radar seviyesi gerek uzun menzilli füze sistemleri ile ciddi bir ilerleme kaydettiği yazıldı. Türk savunma sanayiinde Ege Denizi'nin de ötesinde görevler için tasarlanmış silahlarının olduğu belirtildi.

"ZAMAN KAZANIYORLAR"

Türkiye'nin savaş uçaklarının havada yakıt ikmali yapabilme yeteneğine sahip olduğu bu nedenle üslere inme zorunluluğu olmadığı hatırlatıldı. Bunun da Türkiye'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne yönelik bir saldırı ihtimalinde elini güçlendireceği ifade edildi.

YUNANİSTAN'A ÇAĞRI

Yunanistan'a 'Türklerin hava ve deniz üstünlüğü bir kriz durumunda hava kuvvetlerinin önceden mevcudiyetini zorunlu kılıyor' ifadeleri ile çağrıda bulunulan haberde, Yunanistan'ın her halükarda Kıbrıs'ta savaş uçağı bulundurması gerektiği yazıldı.

TÜRKLER GALİP GELECEK

Türkiye ile olası bir çatışma durumunda yine Avrupa'ya sığınmaları gerektiği iddia edilirken Türkiye'ye ciddi yaptırımların uygulanması gerektiği yazıldı. ' 'Eğer bu olmazsa Türkler galip gelecek' ifadeleri kullanıldı.