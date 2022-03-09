Komşuda Rusya paniği! Savaş sığınakları gözden geçirildi

AA 9 Mart 2022 Çarşamba 11:58 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 11:58

İçişleri Bakanı Boyko Raşkov ile İtfaiye ve Sivil Savunma Müdürü Nikolay Nikolov, milletvekillerinin talebi üzerine parlamentoda ülkedeki sığınakların durumu hakkında bilgi verdi.

Raşkov, halkın paniğe kapılmaması için en yakın zamanda sığınakların kayıtlarının oluşturulacağını ve ihtiyaç halinde herkesin, gidebileceği en yakın sığınağın konumunu internetten öğrenebileceğini ifade etti.

Ülkede Sovyetler Birliği döneminden kalma sığınak sayısının 704 olduğunu belirten Raşkov, bunların 60-70 yıl önce Ruslar tarafından yapıldığını kaydetti.

Raşkov, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından sığınakların ihmal edildiğini, bu nedenle sadece 31 sığınağın "iyi", 187'sinin "kullanılabilir", 165'inin "kötü", 101'ninse "tamamen kullanılamaz" durumda olduğunu aktardı.

Nikolov da sığınakların sadece 551'inin ağır saldırılara göre tasarlandığını, aradan geçen zamanda ülkenin herhangi bir savaş tehlikesiyle karşı karşıya gelmemesi nedeniyle 269'unun özelleştirildiğini belirtti.

Ülkenin en kalabalık kenti olan 1,48 milyonluk başkent Sofya'da metro istasyonlarının en az yarım milyon kişiyi koruyacak sığınaklara dönüştürülebileceğini dile getiren Nikolov, metroların vatandaşların güvenebileceği mekanlar olarak tasarlandığını vurguladı.