Komşuda seçim maratonu başladı! Çoğunluğu Türk ve Müslüman olan HÖH partisi seçmenle buluştu

HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı, şehir parkında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "Biz, seçimlerden sonra seçmenimizin enflasyon, ekonomik kriz ve gelir sıkıntısı gibi gerçek gündemini oluşturan sorunlarını parlamentoya taşıyacağız." dedi.

Karadayı, 2021'e kadar yaklaşık 12 yıl ülkeyi yöneten eski başbakanlardan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi ve kendisinden sonra gelen hükümetlerin Bulgaristan'ın dış borcunu ve halkın geçim sıkıntılarını artırmaktan başka hiçbir şey yapamadıklarını söyledi.

Partisinin sloganının "Sağduyu, Sorumluluk ve Diyalog" olduğunu anımsatan Karadayı, Türkiye'de 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ilk saatlerde HÖH'nin geniş kapsamlı bir yardım kampanyası başlattığına vurgu yaptı.

HÖH'nin tüm yerel örgütlerinin özveri ile çalıştığı bu kampanyada, din, dil ve kökeni farklı binlerce Bulgar vatandaşının küçüklü büyüklü katkıları sayesinde başarıya ulaşıldığına işaret eden Karadayı, "Sevgili kardeşlerim, böyle bir güç birliği gösterdiğiniz için sizlere müteşekkirim." diye konuştu.

Bulgaristan'ın ekonomik, sosyal, enerji ve daha birçok kriz yaşadığını kaydeden Karadayı, ancak halkın en çok siyasi krizden olumsuz etkilendiğini belirtti. Karadayı, "Yaklaşık 13 yıldır böyle bir ortamda yaşıyoruz. Ancak siyasi krizi aşmadan, bu ülkede geçici olmayacak bir hükümet kurmadan, diğer sorunlarımıza da çare bulamayacağız." ifadelerini kullandı.

Karadayı, 2 Nisan'da, son 2 yılda 5'inci kez erken genel seçimlere gidileceğini, bu süre zarfında kısa ömürlü son 4 parlamentonun vatandaşların hem sabrını tükettiğini hem de güveni yitirdiğini anlattı.

Karadayı, 240 üyeli son parlamentoda 36 milletvekilliği olan HÖH partisinin gelecek parlamentoda siyasi ağırlığını ve temsilini daha da artırmak istediğine işaret etti.