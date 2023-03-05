Komşuda Türkiye'deki depremzedeler için mevlit okutuldu

Irak'ın Erbil kentinde, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için mevlit okutuldu.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) tarafından kentteki Savaf Camisi'nde düzenlenen programa Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, ITC Erbil Milletvekili İmdat Bilal, Erbil Vali Yardımcısı Hemin Kadir, Türkmen siyasiler ve halk katıldı.

Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunan programda hayatını kaybedenler için dua edildi.

Cami avlusunda açılan fotoğraf sergisinde ise yaşanan deprem felaketine ilişkin karelere yer verildi.