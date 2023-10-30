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Dünya

Komşuda yerel seçimler ikinci tura kaldı

Bulgaristan'da ilk turu yapılan yerel seçimlerde, oy verme işlemi sona erdi. Merkez Seçim Komisyonu (ZİK), ülkenin büyük şehirlerin çoğunda hiçbir adayın ilk turda oyların yüzde 51'ini alamadığını kaydetti.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 00:05 - Güncelleme:
Komşuda yerel seçimler ikinci tura kaldı
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Merkez Seçim Komisyonu (ZİK) oy kullanma sürecinin önemli sorunlar yaşanmadan tamamlandığını bildirdi.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre ülke genelinde seçime katılım oranı yüzde 36 oldu.

ZİK, başkent Sofya dahil, ülkenin büyük şehirlerin çoğunda hiçbir adayın ilk turda oyların yüzde 51'ini alamadığını kaydetti.

Gallup İnternational şirketinin verdiği sonuçlara göre başkent Sofya'da iktidar koalisyonu ortağı olan Değişime Devam – Demokratik Bulgaristan (PP-DP) ittifakı adayı Vasil Terziev oyların yüzde 37,8'ini aldı.

Terziev, ikinci turda Bulgaristan Sosyalist Partisi'nden (BSP) aday olan ve yüzde 20 oy alan Vanya Grigorova ile yarışacak.

Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin adayı Erol Mümün seçimlerin ilk turunda kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 55,1'ini aldı.

Mümün, kenti son 20 yıldır yöneten ancak bu seçimde aday olmayan HÖH Belediye Başkanı Hasan Aziz'den görevi devralacak.

Seçimin ikinci turu 5 Kasım'da yapılacak.

Kayıtlı seçmen sayısının 6 milyon 48 bin 81 olduğu ülkede 2019'da yapılan son yerel seçimlerin ikinci turuna katılım oranı yüzde 42,1 olmuştu.

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