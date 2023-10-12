Komşudan nükleer hamlesi: Fransa ile anlaştılar

Ülkeye bir günlük resmi ziyarette bulunan Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurence Boone, Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile bir araya geldi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fransa'nın, ülkenin kuzeyindeki Kozloduy Nükleer Enerji Santrali'nde (AEZ) iki yeni reaktör kurulması projesine ilgi gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, Fransa'nın "Framatome" şirketi ile 2025-2034 döneminde Kozloduy santralinin 1000 megavatlık 6. reaktörüne yakıt ikmali için anlaşma imzalandığı kaydedildi.

Nükleer enerji alanında iki ülkenin Enerji Bakanlıkları arasında bir işbirliği mutabakat zaptının imzalanmasının planlandığı bildirildi.

Başbakanlık Basın Merkezi ayrıca iki ülke arasında savunma alanında da işbirliğinin sürdürdüğünü, Fransız şirketlerin Bulgar ordusunun silah modernizasyonu için teknolojik donatım teklifleri sunduklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı da Boone ile Gabriel'in görüşmesine ilişkin, toplantıda ikili ilişkilerin yanı sıra İsrail'deki durum, Avrupa Birliği'nin genişlemesi, Ukrayna'daki savaş, Kuzey Makedonya'nın AB ile ilişkileri ve Şengen bölgesinin genişlemesi konularının ele alındığını belirtti.