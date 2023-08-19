Komşudan Türkiye tedirginliği! ''En az bir asır daha olacaklar''

Türkiye ve Yunanistan arasında olumlu atmosfer sürse de Yunan basını Ege Denizi, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında bölgede bir çatışma çıkması durumunu değerlendirmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Türk-Yunan donanma ve hava kuvvetlerini kıyaslayıp bir çatışma çıkması durumunda 'Türklerin galip geleceğini' yazmışlardı. Yunan devlet televizyonuna konuşan Yannis Baltzois, Türkiye'nin askeri üslerinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Sabah'ın haberine göre, Yunanistan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü başkanı Korgeneral Yiannis Baltzois, Türkiye'nin askeri pozisyonu karşısında Yunanistan'ın ne yapması gerektiğini anlattı. Türkler eğer başarılı olursa 'En az bir asır daha Doğu Akdeniz'de ayağı olacağını' belirtti.

Libya'da Trablus yakınlarında Türkiye'nin bir askeri üssü olduğunu hatırlatan Baltzois, '99 yıllığına kiralanan Humus limanına askeri üs kuracaklar' ifadelerini kullandı. Böylece Türkiye'nin Yunanistan'ı askeri üsleri ile kuşatmış olacağını belirtirken bu durumdan endişe etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin Kosova'da da askeri üssü olduğunu, Bosna ve Arnavutluk'ta hava ve deniz üsleri olduğunu ifade etti. Trablus, Katar, Somali, Azerbaycan gibi bölgelerde de askerlerin olduğunu belirtti.

Libya'da Türkiye'nin yeni üs kuracağı iddialarını da görmezden gelemeyeceklerini ifade eden Baltzois, 'Türkleri Doğu Akdeniz'den kovmak mümkün değil' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bir asır daha Doğu Akdeniz'de ayağı olacağını ifade etti.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gücünün İtalya ve Fransa'yı da rahatsız ettiğini ifade eden Baltzois, "Riskleri görmek zorundayız. Geleceği görmek ve dikkatli olmak zorundayız" dedi.

Türkiye'nin İsrail ve Mısır ile ilişkilerini geliştirdiğine de dikkat çeken Baltzois,"Türklerin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile yakınlaşma yönünde adımlar attığını gördük" diye ekledi.

Türkiye'nin Ukrayna'da İnsansız hava araçları için motor fabrikası açtığına da dikkat çekildi.