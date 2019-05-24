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Çipras: Komşumuz da Ege'de olası bir kaza tehlikesini anlıyor

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye ve Yunanistan savunma bakanlıkları heyetleri arasında devam eden görüşmelere ilişkin, 'Görüşmeler iyi bir ortamda gelişti. Komşumuz da Ege'de olası bir kaza tehlikesini anlıyor.' dedi.

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Çipras, pazar günü düzenlenecek Avrupa Parlamentosu ve yerel seçimler öncesi devlet televizyonu ERT'ye mülakat verdi.

Türkiye ve Yunanistan savunma bakanlıkları heyetleri arasındaki görüşmeleri değerlendiren Çipras, "Görüşmeler iyi bir ortamda gelişti. Komşumuz da Ege'de olası bir kaza tehlikesini anlıyor. Bu toplantılara ilişkin karar, benim Ankara'daki ziyaretim sırasında alınmıştı." diye konuştu.

Çipras, Türkiye ile görüşmelere yönelik muhalefet ve basından gelen eleştirilere yanıt olarak, iletişim kanallarının her zaman açık tutulması gerektiği mesajını verdi.

Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin Türkiye'yi "tahrik edici hareketlerde bulunmakla" suçlayan Çipras, "Biz anlaşmayı arzu ederken Türkiye konuşmayı reddediyor, kışkırtıcı eylemlerde bulunuyor. Türkiye'nin bu taktiği çıkmazdır ve günün sonunda bunu anlayacaktır." iddiasını yineledi.

Türkiye'den gelen, aralarında diplomatların ve üst düzey askeri yetkililerin bulunduğu karma komisyon ile Yunanistan Savunma Bakanlığı heyeti arasında Ege Denizi'nde güven artırıcı önlemler ve iş birliğine yönelik görüşmeler 20-25 Mayıs arasında gerçekleşti.

Öte yandan Doğu Akdeniz'de Rum kesiminin, Türk tarafının hak talep ettiği bölgelerde, uluslararası şirketlere arama faaliyetlerinde bulundurması Türkiye ve KKTC'nin tepkisine yol açıyor.

Adada eşit bir paylaşım tezine rağmen enerji şirketlerinin bölgedeki çalışmaları üzerine Türkiye, deniz yetki alanlarıyla çakışan bölgelerde arama ve üretim çalışmalarına izin vermeyeceğini belirtiyor.

Öte yandan Türkiye, Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi ve Fatih sondaj gemisi ile Kıbrıs Adası yakınlarında hidrokarbon arama çalışmalarına başladı.

Dışişleri Bakanlığı ise art arda yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin sondaj ve sismik gemilerinin, kendi kıta sahanlığında olduğunu sondaj faaliyetlerine kararlılıkla devam edileceğini belirtiyor.

İstanbul´da ATM makinesini döven adam kamerada

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