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Dünya

Komşuyu karıştıran itiraf: Türkiye'nin de hakları var

'Ege'nin bir Yunan gölü olmadığının' söyleyen Yunan Gazeteci Giorgos Papachristos, Türkiye'nin de hakları olduğunu ifade etti.

2 Ağustos 2023 Çarşamba 08:03 - Güncelleme:
Komşuyu karıştıran itiraf: Türkiye'nin de hakları var
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Türkiye ile Yunanistan arasındaki kıta sahanlığı problemiyle ilgili konuşan Yunan gazeteciden itiraf geldi.

Türkiye ile Yunanistan ilişkileri son zamanlarda iyiye gitsek de zaman zaman Yunan basınında provokatif açıklamalar yer buluyor.

Öte yandan Atina hükümetinden aldığı bilgiler doğrultusunda Yunan gazeteleri Türkiye'nin bazı kırmızı çizgilerinin olduğunun altını çiziyor.

Türkiye ile Yunanistan arasında süregelen en büyük meselelerden biri ise kıta sahanlığı ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) problemi. Yunanistan, kara sularını hukuksuz bir biçimde ihlal ediyor.

"EGE BİR YUNAN GÖLÜ DEĞİLDİR"

Her ne kadar Yunanistan tarafı bu konuyla ilgili Türkiye'yi suçlasa da Yunan Gazeteci Giorgos Papachristos'tan itiraf gibi açıklamalar geldi.

'Ege'nin bir Yunan gölü olmadığının' altını çizen Papachristos, Türkiye'nin de hakları olduğunu söyledi.

YUNANİSTAN'A UYARI

Papachristos, "500 kilometrelik Türk kıyıları da aynı denizle yıkanıyor. Türk sahillerinin Ege'nin yıkadığı Yunan kıyılarından hiçbir farkı yok" dedi.

Papachristos Yunanistan'a bir uyarıda da bulunarak "Ege'yi yalnızca bize ait gördüğümüz sürece iyi komşuluk ilişkilerimiz olmayacak" açıklamasında bulundu.

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