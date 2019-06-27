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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden çöktü: 36 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) güneydoğusunda bir bakır madeninde meydana gelen çökme sonucu 36 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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Yerel basındaki haberlere göre, son haftalarda kaçak madenciliğin arttığı bölgede çökme yaşandı.
 
Yerel yetkililer, çökme sonucu 36 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
 
Madeni işleten İsviçre merkezli Kamoto Bakır Şirketinden yapılan açıklamada, Kolwezi bölgesindeki madenlerine her gün resmi çalışma izni bulunmayan binlerce kişinin izinsiz girdiği ifade edildi.
 
Şirketin kaçak madencileri engellemek için yerel güvenlik yetkilileriyle sürekli iletişim içinde olduğu kaydedilen açıklamada, madenlere izinsiz giren kişilerin bulunduğu yerlerde meydana gelen çökmenin üzüntüyle öğrenildiği aktarıldı.
 
Bakır ve kobalt cevheri açısından zengin KDC'deki maden bölgelerinde yoksul halk ruhsatlı madenlerin terk edilmiş tünellerine izinsiz girerek güvenlik önlemi almadan çalışıyor.

S-400´ler ile hava savunması güvende olacak

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