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Dünya

Kongo'da batan teknedeki 72 yolcunun cesedine ulaşıldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeybatısındaki Lulonga Nehri'nde, 17 Ocak'ta seyir halindeyken batan teknedeki yolculardan 72'sinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

AA27 Ocak 2023 Cuma 09:57 - Güncelleme:
Kongo'da batan teknedeki 72 yolcunun cesedine ulaşıldı
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Ekvator eyaleti İnsani İşler Bakanı Luc-Didier Mbula, basına yaptığı açıklamada, KDC'den hareket ederek komşu Kongo Cumhuriyeti'ne giden teknenin eşya ve hayvan taşıdığını; aşırı yükten ötürü battığını belirtti.

Mbula, batan teknedeki 287 yolcudan 72'sinin cesedine ulaşıldığını, 148 kişinin kurtarıldığını, 67 kişinin ise halen kayıp olduğunu kaydetti.

Öte yandan Ekim 2022'de, ülkenin kuzeybatısındaki Kongo Nehri'nde yolcu ve yük taşıyan bir teknenin batması sonucu da 40 kişi hayatını kaybetmişti.

  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti
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