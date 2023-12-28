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Dünya

Kongo'da heyelan ve selden ölenlerin sayısı 40'a çıktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Güney-Kivu eyaletinde dün yaşanan sel felaketi ve toprak kayması sonucu ölenlerin sayısı 20'den 40'a yükseldi.

AA28 Aralık 2023 Perşembe 05:06 - Güncelleme:
Kongo'da heyelan ve selden ölenlerin sayısı 40'a çıktı
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC)'de ulusal basında yer alan haberlere göre, Güney-Kivu eyaletinin Bukavu şehrine bağlı Kalingi köyünde son 4 gündür etkili olan şiddetli yağışların sebep olduğu sel ve toprak kaymalarında 40 kişi hayatını kaybetti.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede, ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.

Aynı bölgede Mayıs 2023'teki şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketinde 425 kişi yaşamını yitirmişti.

Tropikal iklim kuşağında yer alan KDC, yağış sezonunda sık sık doğal afetlerle karşı karşıya kalıyor.

  • sel felaketi
  • toprak kayması
  • Güney-Kivu+ölümleri

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