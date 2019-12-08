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Kongo'da sel ve toprak kayması: 10 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında 10 kişi yaşamını yitirdi.

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Media Congo'nun haberine göre, Kongo-Merkez eyaletinin Mbanza-Ngungu kentinde cuma gününden bu yana şiddetli yağışlar etkili oldu.

Noki semtinde, toprak setin bir evin üzerine yıkılması sonucu hamile bir kadın ve eşi hayatını kaybederken, Offitra ve Disengomoka semtlerinde de istinat duvarının evlerin üzerine çökmesi sonucu 8 kişi öldü.

Mbanza-Ngungu yöneticisi Luc Makiadi, üzerine set ya da istinat duvarı çöken evlerin eğimli bölgelere inşa edilmiş olduğunu belirtti.

Kasım ayının son günlerinde başkent Kinşasa’da etkili olan yağışların neden olduğu heyelan ve sellerde en az 51 kişi yaşamını yitirmişti.

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