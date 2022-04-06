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  • Kongo'daki çatışmada 1 Nepalli BM barış gücü askeri yaşamını yitirdi
Dünya

Kongo'daki çatışmada 1 Nepalli BM barış gücü askeri yaşamını yitirdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde isyancıların saldırısında 1 Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askeri hayatını kaybetti.

AA6 Nisan 2022 Çarşamba 00:04 - Güncelleme: 6 Nisan 2022 Çarşamba 00:04
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Ulusal basındaki haberlere göre, Ituri eyaletinin Djugu bölgesine bağlı Bali Köyü'ne Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup saldırı düzenledi.

Barış gücü askerleri ile CODECO üyeleri arasında çıkan çatışmada 1 Nepalli BM barış gücü askeri yaşamını yitirdi.

Yine aynı bölgede 30 Mart 2022'de BM'ye ait helikopter isyancılar tarafından düşürülmüş, 8 barış gücü askeri hayatını kaybetmişti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda yaklaşık 2 haftadır Kongo ordusu ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmeye çalışan isyancı gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren CODECO saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  • BM barış gücü
  • çatışma

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