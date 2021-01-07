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Dünya

Kongre baskını sonrası sosyal medya devinden Trump'a 24 saatlik engelleme

ABD'deki Kongre baskını sonrası Facebook ve Instagram, Trump'a 24 saat boyunca paylaşım engeli koydu.

AA07 Ocak 2021 Perşembe 07:15 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 07:15
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ABD merkezli sosyal paylaşım platformu Facebook, Başkan Donald Trump'a, Kongreye yapılan baskına yönelik paylaşımları nedeniyle 24 saat boyunca paylaşım engeli koyduğunu belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada, "Başkan Trump'ın sayfasında iki adet kural ihlali tespit ettik, bu nedenle bu süre zarfında 24 saat boyunca paylaşım yapılması engellendi." ifadeleri kullanıldı.

Facebook'a ait diğer paylaşım sitesi Instagram da Trump'ın hesabının 24 saat kilitlendiğini duyurdu.

Facebook ve Twitter, Kongre baskını sonrası Trump'ın bazı paylaşımlarını gerginliği tırmandırma riski taşıdığı gerekçesiyle kaldırmıştı. Twitter daha sonra Trump'a 12 saat engelleme getirildiğini açıklamıştı.

Trump, Twitter hesabından taraftarlarına "itidal" çağrısında bulunurken, "Bugünü de sonsuza kadar hatırlayın." şeklinde ifadeler kullanmıştı.

- TRUMP DESTEKÇİLERİ KONGRE BİNASINI BASMIŞTI

Beyaz Saray önündeki mitingden sonra dün ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri de binadan çıkarılmıştı.

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