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Dünya

Kongre'de Gazze gerginliği! ABD Dışişleri Bakanı'na ''Katil'' diye seslendi

Temsilciler Meclisindeki bütçe oturumunda konuşan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze politikası ve İsrail'e verilen destek nedeniyle Amerikalı Filistinli bir gösterici tarafından 'katil' diye protesto edildi. Gösterici salondan çıkarılıp gözaltına alındı.

AA21 Mayıs 2025 Çarşamba 19:55 - Güncelleme:
Kongre'de Gazze gerginliği! ABD Dışişleri Bakanı'na ''Katil'' diye seslendi
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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde katıldığı 2026 bütçe oturumunda, ABD'nin Gazze politikası nedeniyle protestolara maruz kaldı.

Oturum devam ederken, salonda bulunan ve adının Sumer Mubarak olduğu belirtilen Amerikalı Filistinli gösterici, "Gazze'deki soykırımı durdurun" çağrısıyla Rubio'yu protesto etti.

KONGREDE 'KATİL' SESLERİ YANKILANDI

Mubarak, seçim sürecinde İsrail lobisinden bağış aldığını öne sürdüğü Rubio'ya "katil" diye seslendi.

Mubarak, ABD'nin İsrail'e yönelik silah yardımını sonlandırması çağrısında bulundu.

Güvenlik görevlileri tarafından hemen salondan çıkarılan Mubarak, salonun dışında kelepçelenerek gözaltına alındı.

Rubio'nun katıldığı oturum devam ederken, salonun içinde ve dışında gerçekleşen diğer Gazze protestoları da ekranlara yansıdı.

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