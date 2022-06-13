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Dünya

Konuyu hiç anlamamış! İsveç'ten Türkiye açıklaması

İsveç Dışişleri Bakanı Linde, “NATO vetosundan vazgeçin, silah ambargosunu kaldıralım” dedi. Oysa tek sorun ambargo değil.

13 Haziran 2022 Pazartesi 10:20 - Güncelleme:
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İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye'nin ülkesinin NATO üyeliğine izin vermesi halinde Ankara'ya silah satışına onay verilebileceği mesajını verdi. STV kanalına konuşan Linde "Türkiye'ye yönelik silah ambargosunun kalkıp kalkmayacağına" ilişkin bir soru üzerine Linde, bunun için ilk önce Ankara'nın İsveç'in NATO üyeliğini kabul etmesi gerektiğini ima etti.

Linde, "Biz dünyanın en katı silah ihracatı kurallarına sahip ülkesiyiz. Yasada bir çok uyulması gereken kriterin dışında İsveç'in dış, savunma ve güvenlik politikasının da göz önüne alınmasıyla ilgili konular var. NATO üyesi olursak bunlar da değişecek" ifadesini kullandı.

Ann Linde, ülkesinin Türkiye de içinde olmak üzere NATO'nun tam güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunacağını ifade etti.

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