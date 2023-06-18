Köprünün yıkılacağını anlayan Sırp, Türk vatandaşlarının hayatını kurtardı

Sırbistan İnşaat Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, sabah saatlerinde Mrcajevaca ve Slatina arasındaki köprünün sütunlarından birinin sağlam olmadığını fark ederek gerekli uyarılarda bulunan ve Türk vatandaşlarının hayatını kurtaran Bogosavljevic'e teşekkür etti.

Vesic, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sabah 06.00 sularında sel nedeniyle köprü sütunlarından birisinin dengede olmadığını gözlemleyen Bogosavljevic, hemen trafik polisini aradı. Ardından köprüye doğru ilerleyen otobüsü gördü. Arabasıyla otobüsün önünü kesti ve köprüyü geçmelerine izin vermedi. Trafik polisi de olay yerine gelerek içerisinde Türk vatandaşlarının bulunduğu otobüsün köprüden geçişine izin vermedi."

Yaşananlardan 10 dakika sonra köprünün yıkıldığını aktaran Vesic, "Oradaki herkes köprünün yıkılışına şahit oldu. Nemanja büyük bir trajediyi engelledi. O gerçek bir kahraman." ifadelerini kullandı.

BÜYÜKELÇİ AKSOY DA TEŞEKKÜR ETTİ

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy da sosyal medya hesabında Bakan Vesic'in paylaşımına yer vererek, Sırpça, "Kazayı önleyen ve vatandaşlarımızın hayatını kurtaran Nemanja'ya teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

Bu arada, Bogosavljevic'in telefon kamerasıyla kaydettiği köprünün yıkılma anı halk arasında endişe oluştururken büyük bir kazanın önlenmiş olması ise sevindirdi.

52 ŞEHİR VE İLÇEDE OHAL İLAN EDİLDİ

Bu arada, Sırbistan'da iki gündür etkili olan sağanakların ardından meydana gelen sel sonucu 52 şehir ve ilçede olağanüstü hal ilan edildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, sel sonucu çok sayıda evi ve iş yerini su bastığı, yüzlerce kişinin tahliye edildiği belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin sel bölgesinde botlarla yardım ulaştırdığı aktarılan haberlerde, Sırbistan ordusunun ise Trnavica nehri üzerine geçici köprü kurduğu kaydedildi.