Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Müsteşarı Cho: Kore Cumhuriyeti ile Türkiye kardeştir

Dong Woo Cho, Kırklareli Üniversitesi'nde düzenlenen, "Kore-Türkiye ilişkileri" konferansında yaptığı konuşmada, Kore'nin de Türkiye gibi 3 tarafının denizlerle kaplı olduğunu söyledi.

Kore ile Türkiye'nin dil ve düşüncelerini birbirlerine çok yakın olarak değerlendiren Cho, iki ülke insanlarının sıcak kanlı ve misafirperverlik duygularının çok yoğun olduğunu vurguladı.

Cho, Kore savaşında Türkiye'nin yanlarında olduğunu hatırlatarak, "Sovyet Rusya ile ABD anlaştı ve Kore ikiye bölündü. Kuzey Kore ve Güney Kore olarak. Kuzey Kore'ye Sovyet Rus askerleri, Güney Kore'ye ABD askerlerini gönderdi. Amaç bölünmüş olan Kuzey Kore'de Sovyet Rusya komünizm rejimi kurmaktı. Sonra Güney Kore Cumhuriyet olunca komünizm bütün Kore'yi ele geçirmek için savaşı başlattı. Bu süreçte Türkiye de dahil 16 ülke Güney Kore'ye yardım etmek için asker gönderdi. Kore savaşında birçok Türk askeri şehit olmuştur. Türkiye her zaman bizim yanımızda oldu ve olmaya devam ediyor. Kore ile Türkiye kardeştir." diye konuştu.

Kore'ye ilk askerin ise Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki birlikten gönderildiğine dikkati çeken Cho, Kore'nin, Türkiye'nin desteğini hiçbir zaman unutmadığını ve unutmayacağını belirtti.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ise Kore ile Türkiye arasındaki dostluğun her geçen gün ilerlediğini bildirdi.

Kore ile ilişkilerin artması için gayret ettiklerini anlatan Şengörür, Dong Woo Cho'ya da duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Şengörür, Müsteşar Cho'ya plaket ve çeşitli hediyeler takdim etti.