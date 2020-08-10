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Dünya

Körfez İşbirliği Konseyi İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılmasından yana

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK), bölgeye silah sağlamaya, terör örgütlerini silahlandırmaya ve komşu ülkelere silahlı müdahaleye devam etmesi nedeniyle İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılmasını talep eden bir mektup gönderdiğini duyurdu.

AA10 Ağustos 2020 Pazartesi 00:20 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 00:20
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KİK tarafından yapılan yazılı açıklamada, KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf'ın BMGK'ya gönderdiği mektupta, 18 Ekim 2020'de sona eren İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılmasını talep ettiği belirtildi.

Açıklamada, İran'ın bölgeye silah sağlamaya, terör örgütlerini silahlandırmaya ve komşu ülkelere silahlı müdahaleye devam etmesi nedeniyle böyle bir talepte bulunulduğu kaydedildi.

İran'ın bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen faaliyetlerinden vazgeçinceye kadar silah ambargosunun sürmesi gerektiğinin aktarıldığı açıklamada, ambargonun uzatılmasının bölge ve dünya güvenliği ile istikrarını koruyacağı vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 5 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin kalıcı silah ambargosu önerisini ilk kez dile getirmiş, konuyu gelecek hafta BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) oya sunacaklarını bildirmişti.

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