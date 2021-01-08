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Dünya

Körfez krizi sona ermesinin ardından BAE Katar'a olan tüm sınırlarını açıyor

BAE, Katar ile varılan anlaşma gereği 3,5 yıldır kapalı olan tüm sınırları yarından itibaren yeniden açacağı belirtildi.

AA08 Ocak 2021 Cuma 13:00 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 13:00
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) resmi ajansı WAM'daki habere göre Abu Dabi yönetiminin yarından itibaren Katar'la olan tüm hava, kara ve deniz sınırlarının yeniden açılacağı ifade edildi.

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, dün düzenlediği basın toplantısında, "Ula Anlaşmasına göre KİK ülkeleri arasındaki seyahat ve ticaret, anlaşmanın imzalanmasından itibaren bir hafta içinde yeniden başlayacak." demişti.

Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Mısır, 5 Ocak'ta, 3,5 yıldır Katar'a uygulanan ambargonun kaldırılması anlaşması için Suudi Arabistan'ın El Ula kentinde bir araya gelip gelmişti.

El-Ula zirvesinin ardından Katar'a yönelik ambargoyu sonlandıracak bir anlaşmaya da imza atılmıştı.

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