Dünya

Körfez'de alarm! Suudi Arabistan'da petrol tesisine İHA saldırısı

Suudi Arabistan, Dammam kentindeki Ras Tanura Rafinerisine sabah saatlerinde saldırı girişiminde bulunan iki insansız hava aracının (İHA) başarıyla engellendiğini ve imha edildiğini açıkladı.

AA2 Mart 2026 Pazartesi 11:29 - Güncelleme:
Körfez'de alarm! Suudi Arabistan'da petrol tesisine İHA saldırısı
Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki, basına yaptığı açıkalamada, İHA'ların engellenmesi sırasında düşen parçaların sivil yerleşim alanlarına yakın bölgelerde hasara yol açtığını belirtti.

Sözcü, müdahale sırasında herhangi bir sivilin yaralanmadığını vurguladı.

İHA'ların hangi taraf veya ülke tarafından gönderildiğine dair bilgi paylaşmayan Maliki, düşen parçaların neden olduğu küçük çaplı yangının rafineride çıktığını ve yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Yerel kaynaklar, Ras Tanura Limanı'ndaki Suudi Aramco tesislerinde sabah saatlerinde gerçekleşen İHA saldırısının ardından yangın çıktığını, bölgeden yoğun dumanların yükseldiğini ve tesisten geçici olarak önlem amaçlı tahliye uygulandığını belirtmişti.

