Korku sardı: Türkiye Kafkasya'da artık daha güçlü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Nahçıvan'a gerçekleştirdiği önemli ziyaret dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in gerçekleştirdiği görüşmeleri yakından takip eden Batı medyası, Türkiye'nin 2020'deki Karabağ Zaferi'ndeki rolüne de vurgu yaptı.

ANKARA'NIN TAVRI NET

Guardian-İngiltere: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'ın zaferini övdüğünü vurguladı.

Süddeutsche Zeitung- Almanya: Türkiye'nin Karabağ konusundaki tavrının net olduğuna dikkat çekildi. "Türkiye'nin çatışmada nerede durduğu hiçbir zaman sır olmadı. Erdoğan konuşmasında 'Dağlık Karabağ, Azerbaycan toprağıdır' dedi" ifadelerini kullandı.

Aljazeera-Katar: "Türkiye Cumhurbaşkanı, Nahçıvan bölgesini ziyaret etti ve Dağlık Karabağ'daki hızlı zaferin gurur verici olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

Kathimerini-Yunanistan: 'Türkiye, Kafkasya'da daha güçlü' başlıklı haberde "Uluslararası analistler, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Kafkasya'da güvenlik konularında kilit bir rol oynayan, Ermenistan'da askeri üssü ve 2 bin askeri bulunan Rusya'nın geri çekilmesinin yarattığı boşluğu Türkiye'nin kapatacağını tahmin ediyor" denildi.

TARİHİ ÖNEMİNE VURGU

Azarnews-Azerbaycan: Ermeni işgaline son verme mücadelesinde en büyük desteği kardeş Türkiye'nin verdiği belirtilerek "BM Genel Kurulu'nun 78. oturumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı konuşması Azerbaycan için tarihi açıdan en önemli anlardan biriydi" denildi.