İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2023 Çarşamba / 13 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,2939
  • EURO
    28,8115
  • ALTIN
    1665.86
  • BIST100
    8242.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Korku sardı: Türkiye Kafkasya'da artık daha güçlü
Dünya

Korku sardı: Türkiye Kafkasya'da artık daha güçlü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Nahçıvan zirvesi dünyada geniş yankı uyandırdı. Yunan basını, “Türkiye'nin Kafkasya'da daha güçlü olduğuna” dikkat çekti.

27 Eylül 2023 Çarşamba 07:56 - Güncelleme:
Korku sardı: Türkiye Kafkasya'da artık daha güçlü
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Nahçıvan'a gerçekleştirdiği önemli ziyaret dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in gerçekleştirdiği görüşmeleri yakından takip eden Batı medyası, Türkiye'nin 2020'deki Karabağ Zaferi'ndeki rolüne de vurgu yaptı.

ANKARA'NIN TAVRI NET

Guardian-İngiltere: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'ın zaferini övdüğünü vurguladı.

Süddeutsche Zeitung- Almanya: Türkiye'nin Karabağ konusundaki tavrının net olduğuna dikkat çekildi. "Türkiye'nin çatışmada nerede durduğu hiçbir zaman sır olmadı. Erdoğan konuşmasında 'Dağlık Karabağ, Azerbaycan toprağıdır' dedi" ifadelerini kullandı.

Aljazeera-Katar: "Türkiye Cumhurbaşkanı, Nahçıvan bölgesini ziyaret etti ve Dağlık Karabağ'daki hızlı zaferin gurur verici olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

Kathimerini-Yunanistan: 'Türkiye, Kafkasya'da daha güçlü' başlıklı haberde "Uluslararası analistler, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Kafkasya'da güvenlik konularında kilit bir rol oynayan, Ermenistan'da askeri üssü ve 2 bin askeri bulunan Rusya'nın geri çekilmesinin yarattığı boşluğu Türkiye'nin kapatacağını tahmin ediyor" denildi.

TARİHİ ÖNEMİNE VURGU

Azarnews-Azerbaycan: Ermeni işgaline son verme mücadelesinde en büyük desteği kardeş Türkiye'nin verdiği belirtilerek "BM Genel Kurulu'nun 78. oturumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı konuşması Azerbaycan için tarihi açıdan en önemli anlardan biriydi" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.