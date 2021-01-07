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Dünya

Korkunç olay! Rusya'da donan şelaledeki buz sarkıtı düştü bir kişi öldü

Rusya'da soğuk hava nedeniyle donan şelalede oluşan metrelerce uzunluğunda buz sarkıtları düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

DHA07 Ocak 2021 Perşembe 17:48 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 17:48
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Sibirya soğuklarının etkisi altına giren Rusya'da 7 turistin doğa gezisi kabusa döndü. Ülkenin gözde mekanlarından biri olan Vilyuchinsky şelalesi soğuk hava nedeniyle dondu. 130 metrelik şelalede oluşan buz sarkıtları, 7 kişilik turistin üzerine düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

ARAMA KURTARMA EKİBİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine kurtarma ekipleri,sağlık görevlilerinin bulunduğu Mi-8 tipi helikopteri sevk edildi. Rusya Bölgesel Acil Durumlar Bakanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada," Talihsiz bir kaza sonucu bir kişi öldü, diğer turist kafilesi şelaleden kurtarıldı. Dört kişi ise buzun altından kurtarma ekipleri tarafından kurtarılmıştır" ifadelerine yer verildi. Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

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