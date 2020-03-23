Korona nedeniyle hayat durdu! İşte sokağa çıkma yasağı ilan eden ülkeler

Star.com.tr 23 Mart 2020 Pazartesi 18:15 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 18:20

Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok ülkede sokağa çıkma yasağı uygulamasına geçildi. Bu ülkelerin arasında İtalya, İspanya, Fransa, Belçika Sırbistan'ın yanı sıra Irak ve Tunus gibi ülkeler yer alıyor. Pazartesi gününden itibaren ise Almanya'da sokağa çıkma yasağı uygulamasına geçilebileceği duyuruldu.



Hindistan'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Hindistan'da yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayısı ve can kayıpları nedeniyle ay sonuna kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Başbakan Nerandra Modi, 07.00-21.00 saatlerindeki sokağa çıkma yasağının 31 Mart'a kadar sürdürülmesine karar verildiğini duyurdu.

Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı

Yunanistan’da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle saat 06.00’dan itibaren sokağa çıkma yasağı getirildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, halka sesleniş konuşmasında, iş ya da başka nedenlerden zorunlu olarak evden çıkma durumunda olan kişilerin önceden gideceği yeri bildiren bir form doldurarak yetkililerden izin alması ve nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurması gerektiğini açıkladı.

Yasağa uymayanlara para cezası uygulanacağını belirten Miçotakis, komşu ülke İtalya’da yaşananların Yunanistan’da yaşanmaması için bu önlemleri almak zorunda kaldığını söyledi.

Tunus'ta kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Devlet televizyonuna konuşan Said, bugünden başlamak üzere yerel saatle 18.00 ile 06.00 arasında tüm ülkede kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağını, askeri kuvvetler ile iç güvenlik birimlerinin de yasağın uygulanması için devriye gezeceğini kaydetti.

Sırbistan koronavirüs tedbirlerini artırıyor

20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi - 26 Nisan'daki yerel ve genel seçimler ertelendi - Sınırlarda, hastanelerde ve göçmen merkezlerinde silahlı asker bulundurulacak

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle daha önce olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen ülkede yarından itibaren saat 20.00'den 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Sri Lanka'da Kovid-19 nedeniyle 2,5 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Sri Lanka hükümeti yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde 2,5 günlük sokağa çıkma yasağı ilan ederken, Filipinler yabancıların ülkele girişini geçici yasakladı, Kuzey Kore'de ise aralarında yabancıların da bulunduğu binlerce kişi karantinadan çıkarıldı.

Hükümet, virüsün yayılmasını engellemek için sokağa çıkma yasağının yerel saatle 18.00'den 23 Mart Pazartesi 06.00'ya kadar uygulanacağını bildirdi.

Sri Lanka'da şimdiye kadar toplam 59 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi.

Filipinler'de yabancıların ülkeye girişine yasak

Filipinler'de, birkaç gün önce halk sağlığı acil durumu ilan edilmesinin ardından Kovid-19 nedeniyle yabancıların ülkeye girişine süresi belirsiz yasak getirildi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin tüm yabancı temsilciliklerinde derhal yürürlüğe girecek şekilde vize işlemlerinin geçici askıya alındığı bildirildi.

Ekvador'da karantinaya uymayanlara gözaltı

Ekvador basınına göre büyük bölümünde sokağa çıkma yasağı uygulanan ülkede Ekonomik ve Sosyal Katılım Bakanlığı 245 bin eve gıda paketi dağıttı. Ekvador'un batısındaki liman kenti Guayaquil'de ise sokağa çıkma yasağını ihlal eden 148 kişi gözaltına alındı.

Venezuela ile Peru'nun da katı bir şekilde karantina uygulamasına devam ettiği bölgedeki diğer ülke Kolombiya'nın da birçok bölgesinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Suudi Arabistan'da sokağa çıkma yasağına uymayana hapis cezası

Suudi Arabistan makamları, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında bu akşam yürürlüğe girecek olan 19.00 - 06.00 saatlerini kapsayan kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanların çeşitli para ve hapis cezalarına çarptırılabileceğini açıkladı.