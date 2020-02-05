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Dünya

Koronavirüs salgınında en erken vaka

Çin'de patlak verdikten sonra birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında en erken vaka, doğduktan saatler sonra virüs taşıdığı tespit edilen bir bebek oldu.

AA05.02.2020  17:01 - Güncelleme: 05.02.2020  17:01

Şinhua ajansının haberine göre, Vuhan'da koronavirüs taşıyan bir annenin dünyaya getirdiği bebekte doğumdan 30 saat sonra virüs teşhis edildi.

Uzmanlar, vakanın, enfeksiyonların gebelik ile doğum sırasında veya sonrasında anneden bebeğe geçmesi anlamına gelen "dikey geçişin" örneği olabileceğini belirtti.

Vakanın, salgında yeni tip koronavirüsten enfekte olan en küçük insan olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Çin'de, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 491'e, virüs teşhisi koyulanların sayısı 24 bin 324'e yükselmişti.

YENİ TİP KORONAVİRÜS

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu. Kentlerin nüfusu 50 milyonu buluyor.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almıştı. Bugüne kadar Çin dışında Filipinler'de bir kişi koronavirüsten yaşamını yitirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Çin dışında 23 ülkede 151 koronavirüs vakasına rastlandığını duyurmuştu.

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