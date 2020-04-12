12 Nisan 2020 Pazar 15:38 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 15:47

Kuzey Kore dünya genelinde hızla yayılan yeni tip koronavirüse karşı vatandaşlarını korumak amacıyla daha sert ve daha doğrudan önlemler alacağını duyurdu.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kuzey Kore İşçi Partisi’nin Merkez Komite Politbüro toplantısında “devletin, vatandaşlarının yaşamı ve güvenliğini dünya genelindeki salgından korumak için daha kapsamlı önlemler almasının” kabul edildiğini duyurdu.

KCNA, koronavirüsün ülkenin ekonomik yapılanmasında sorunlar çıkarttığını belirtse de “Kuzey Kore’nin ülke genelindeki üst düzey acil önlemleri sayesinde çok istikrarlı bir salgınla mücadele süreci yönettiğini” savundu.

KCNA haberinde kararın amaçları arasında “ Bu yıl ülke genelindeki acil salgınla mücadele hizmetlerinin artırılması, ekonomik yapılanmanın ilerletilmesi, savunma kabiliyetlerinin artırılması ve vatandaşlarının geçim kaynaklarının istikrara kavuşturulmasını” saydı.

KUZEY KORE ÜLKEDE KOVİD-19 VAKASI OLMADIĞI İDDİASINI SÜRDÜRÜYOR



Diğer yandan Kuzey Kore'nin Dünya Sağlık Örgütü temsilcisi Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, ülkede koronavirüs testlerinin devam ettiğini, 500'den fazla kişinin karantinaya alındığını ancak henüz ülkede doğrulanmış Kovid-19 vakasının tespit edilmediğini söyledi.

Halihazırda dış dünyaya kapalı, nükleer silah sahibi Kuzey Kore, Çin'de koronavirüs tespit edilmesinin ardından sınırlarını Ocak ayında kapattığını duyurmuştu.

KİM JONG-UN VE YETKİLİLER YİNE MASKE TAKMADI



Kuzey Kore resmi haber ajansının servis ettiği fotoğraflardaysa Kuzey Kore İşçi Partisi’nin Merkez Komite toplantısına başkanlık eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ve diğer komite üyelerinin sosyal mesafa kurallarına uymadığı ve maske takmadığı görüldü.

KCNA'nın bir başka haberine göre de Kim Jong-un'un saldırı uçaklarının katıldığı bir tatbikatı da denetledi.

Tatbikata ilişkin fotoğraflarda bazı yetkililerin maske taktığı görülürken Kim'in yine maskesiz olması dikkat çekti.

KİM'İN KIZ KARDEŞİ KİLİT KONUMUNA GERİ DÖNDÜ



Diğer yandan KCNA'nın haberine göre Kim Jong-un'un kızkardeşi Kim Yo Jong, Kuzey Kore İşçi Partisi’nin Merkez Komite Politbüro'daki görevine iade edildi.

Uzmanlar uzun zamandır ağabeyinin en yakınındaki isimlerden biri olan Kim Yo Jong'un geçen sene bu görevden ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri arasında Vietnam'ın Hanoi şehrindeki ikinci zirvenin başarısız olması nedeniyle alındığını belirtiyordu.