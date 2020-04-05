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Dünya

Koronavirüs testi pozitif çıkmıştı! Boris Johnson'ın nişanlısında da kovid-19 şüphesi

Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın hamile olan nişanlısı Carrie Symonds'ın koronavirüs semptomları gösterdiği açıklandı.

05 Nisan 2020 Pazar 10:06 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 10:06
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İngiliz basınının haberlerine göre, İngiltere Başbakanı Johnson’ın hamile olan nişanlısı Carrie Symonds koronavirüs semptomları gösterdi.

Symonds'ın Johnson'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu 10 Numara'dan ayrılıp, nişanlısından ayrı bir yerde karantinaya gittiği, son 1 haftadır da koronavirüs semptomları gösterdiği ifade edildi.

32 yaşındaki Carrie Symonds haberler ile ilgili olarak Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Geçen haftayı koronavirüsün ana semptomları ile yatakta geçirdim. Teste gerek duymadım ve 7 gün dinlendikten sonra kendimi daha güçlü hissediyorum ve iyileşiyorum" dedi.

Symonds, "Covid-19 ile hamile olmak açıkçası endişe verici" diyerek diğer hamile kadınlara da tavsiyelerde bulundu.

Öte yandan 10 Numara'daki konutunda karantinada bulunan Başbakan Johnson, Twitter'dan yayınladığı videoda, "Kendimi daha iyi hissediyorum ancak 7 günlük izolasyonumu yapmama rağmen ne yazık ki hala bir semptomum var, küçük bir semptom, hala ateşim var" ifadelerini kullanmıştı.

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