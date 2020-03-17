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Dünya

Koronavirüs tüm Avrupa ülkelerinde görüldü

Karadağ'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakasının tespit edilmesiyle virüs Avrupa'nın tüm ülkelerinde görüldü.

AA17 Mart 2020 Salı 22:48 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 22:54
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Karadağ'da ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesiyle virüs, Avrupa'nın tüm ülkelerinde görüldü.

Karadağ hükümetinden yapılan açıklamada, Halk Sağlığı Enstitüsünün bugün ülkedeki ilk yeni tip koronavirüs vakalarını tespit ettiği bildirilerek, virüs bulaşan iki hastanın da kadın olduğu ve daha önce virüsün yoğun görüldüğü ülkelere seyahat ettikleri kaydedildi.

Başbakanı Dusko Markovic de düzenlediği basın toplantısında, virüs bulaşan hastaların sağlık durumunun stabil olduğunu belirterek, "Paniğe kapılmaya ya da anlamsız ve kontrolsüz bir endişe içine girmeye lüzum yok." dedi.

Karadağ makamlarının virüsün ülkeye girmemesi için geçen dönemde çok sayıda önem aldığını anımsatan Markovic, bugüne kadar son derece başarılı olduklarını da vurguladı.

Kovid-19'un Karadağ'da da tespit edilmesiyle virüs Avrupa kıtasındaki ülkelerin tamamına sıçramış oldu.

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