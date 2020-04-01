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Dünya

Koronavirüs vaka sayısı Fas'ta 638, Filistin'de 134, Kuveyt'te 317, Lübnan'da ise 479 oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Fas'ta 638'e, Filistin'de 134'e, Kuveyt'te 317'ye, Lübnan'da ise 479'a ulaştı.

AA01 Nisan 2020 Çarşamba 14:29 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 14:29
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Fas Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede 21 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 638'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, virüse yakalananlardan 24'ünün ise iyileştiği ifade edildi.

- FİLİSTİN

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim, düzenlediği basın toplantısında, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüse yakalananların sayısının 134'e yükseldiğini söyledi.

Yeni vakaların 9'unun İsrail'de çalışan işçiler olduğunu aktaran Mulhim, koronavirüs tespit edilen 134 kişiden 12'sinin Gazze'de gerisinin ise Batı Şeria'da olduğunu söyledi.

- KUVEYT

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, gazetecilere yaptığı açıklamada, 28 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini belirtti.

Sened, ülkedeki toplam vaka sayısının 317'ye, iyileşenlerin sayısının ise 80'e yükseldiğini kaydetti.

- LÜBNAN

Lübnan Sağlık Bakanlığına ait korona takip portalında yayınlanan verilere göre, ülkede 16 kişide daha virüs tespit edildi ve vaka sayısı 479'a yükseldi.

Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12 olduğu, hastalardan 37'sinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

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