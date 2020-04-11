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Dünya

Koronavirüs vakası bildirilmemişti: Tacikistan'da, karantinada tutulan bir kişi hayatını kaybetti

Çin'in komşusu olan ve henüz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilmediği bildirilen Tacikistan'da, karantinada tutulan bir kişi hayatını kaybetti.

AA11 Nisan 2020 Cumartesi 15:11 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 15:11
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Tacik basınında yer alan habere göre, ülkenin kuzeyindeki Cabbar Rasulov ilçesinde daha önce zatürreden öldüğü belirtilen hastayla temasta olmasından dolayı hastanede karantinada tutulan bir kişi dün gece yaşamını yitirdi.

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı ise söz konusu kişinin karantinada tutulduğunu doğrulasa da ölüm nedeninin kalp yetmezliği ve yüksek tansiyon olduğunu açıkladı.

Bakanlık, ayrıca halkı ülkede koronavirüs olduğuna yönelik gerçeklik payı bulunmayan dedikodulara inanmamaya ve sadece resmi açıklamaları dikkate almaya çağırdı.

Çin ile sınır komşusu olan Tacikistan'da yetkililer, şimdiye kadar koronavirüs vakasının tespit edilmediğini dile getiriyor.

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