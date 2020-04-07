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Dünya

Koronavirüse rağmen Avrupa Birliği ile İngiltere arasındaki Brexit müzakereleri sürüyor

Avrupa Birliği (AB), İngiltere ile Brexit müzakerelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen sürdüğünü açıkladı.

AA07 Nisan 2020 Salı 14:23 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 14:23
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Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan AB Komisyonu Sözcüsü Daniele Ferrie, taraflar arasında müzakerelere ilişkin toplantıların geçen hafta sürdüğünü belirtti.

Kovid-19 testi pozitif çıkan ve halihazırda yoğun bakımda bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un durumunun müzakereleri etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin ise Ferrie, AB Brexit Müzakerecisi Michel Barnier'in muhatabıyla gelecek hafta konuşacağını ve geleceğe dönük bir yol haritası çizeceklerini duyurdu.

Barnier de 19 Mart'ta Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve kendisini karantinaya alacağını duyurmuştu.

AB ile İngiltere gelecekte inşa edecekleri başta ekonomik olmak üzere siyasi ve sosyal ilişkilere dair metinler üzerinde müzakereler yürütüyor.

Johnson'un haziran itibarıyla görüşmeleri sonlandırmak konusunda istekli olduğu biliniyor.

Anlaşmasız Brexit halinde İngiltere ve AB, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) koşullarına göre ticaret yapacak.

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