Koronavirüse yakalanan Brezilya Devlet Başkanı: ''İyiyim, gereken önlemleri alıyorum''

AA 07 Temmuz 2020 Salı 21:26 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 21:26

Brezilya basınında çıkan habere göre, Bolsonaro, devlet başkanlığı konutu Alvorada Sarayı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada dün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Daha önce yüksek ateş ve yorgunluk gibi belirtiler gösterdiğini dile getiren Bolsonaro, "Pazar günü kendimi kötü hissetmeye başladım ve pazartesi günü yorgunluk, rahatsızlık ile ateşim 38 dereceye çıktı." dedi.

Bolsonaro, hidroksiklorokin ilacını kullandığını belirterek, "Şu an gayet iyiyim, ateşim düştü, virüsü başkalarına bulaştırmamak için gereken önlemleri alıyorum." ifadesini kullandı.

Virüsü "yağmura" benzeten Bolsonaro, "Panik de öldürüyor. Virüs yağmur gibi, senin kapını çalıyor ve bazılarının kendisini daha fazla koruması gerekiyor. Belirli yaşa gelmiş, sağlık problemleri olan kişilere bulaştığında ölüm riski daha yüksek." şeklinde konuştu.

Brezilya'nın 65 yaşındaki Devlet Başkanı Bolsonaro, sorumluluklarının farkında olduğunu ve Alvorada Sarayı'ndan çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Bolsonaro, dün akşam saatlerinde akciğerlerini kontrol ettirdiğini, bir sorun olmadığını ve Kovid-19 testi yaptıracağını açıklamıştı.

- BOLSONARO'NUN YAPTIĞI SON GÖRÜŞMELER



Bolsonaro, geçen hafta ülkesindeki ABD büyükelçiliğinin 4 Temmuz Bağımsızlık günü dolayısıyla verdiği yemeğe, bakanlarıyla katılmış ve birlikte fotoğraf da çektirdikleri etkinlikte maske kullanmadıkları görülmüştü.

Devlet Başkanı Bolsonaro, pazartesi günü bakanlar ve devlet adamlarıyla görüştüğü bir dizi toplantı düzenlemişti.

Öte yandan, Brezilya Savunma Bakanı ile Hükümet Sekreterinin Kovid-19 testi yaptırdıkları açıklanmıştı.

- KOVİD-19'U "KÜÇÜK BİR GRİP" OLARAK NİTELEMİŞTİ



Bolsonaro, şubat ayının sonlarında virüsün ülkesinde yayılmaya başlamasından bu yana, salgını küçük gören açıklamaları ve hareketleriyle eleştirilerin odağında yer alıyor.

Mart ayının sonlarında katıldığı bir programda Bolsonaro, Kovid-19'u "küçük bir grip" olarak nitelemiş ve virüsün kendisine bulaşması durumunda endişe etmeyeceğini, sporcu geçmişi sayesinde hiçbir şey hissetmeyeceğini iddia etmişti.

Aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro, birçok kez destekçilerinin düzenlediği gösterilere katılmış, bazılarında maske kullanmamış ve ülkede sosyal mesafe, karantina gibi önlemler uygulayan eyalet valilerini eleştirmişti.

Salgından dünyada en çok etkilenen Brezilya'da Kovid-19'un yayılmasına karşı alınacak önlemler nedeniyle Bolsonaro ile anlaşamayan Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta görevden alınmış, onun yerine gelen Nelson Teich ise bir aydan kısa bir sürede istifa etmişti.

Bolsonaro, ülke çapında halka açık alanlarda maske kullanılmasını içeren yasayı, ibadethaneler, eğitim merkezleri, ticari işletmeler ve fabrikalar gibi kapalı alanları hariç tutarak kısmen onaylamıştı.

Dünyada ABD'nin ardından salgından en çok etkilenen 211 milyon nüfuslu Brezilya'da, bugüne kadar 65 bin 487 kişinin ölümüne neden olan Kovid-19, 1 milyon 623 bin 284 kişide görüldü.