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Dünya

Koronavirüsün benzerini taşıdığı tespit edildi!

Bütün dünyayı krize sokan koranavirüsün benzeri Pangolin isimli memelide kesin olarak bulundu. Uzmanlar, bu tür derisi zırhla kaplı hayvanların yenilmemesi için uyarıda bulundu ve pazarlarda satışının yasaklanması istendi.

27 Mart 2020 Cuma 14:33 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 14:33
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Çin'in güneyinde yaşadığı belirtilen pangolinde, koranavirüsle büyük benzerlik taşıyan bir virüs türü bulundu.

Sydney Üniversitesi’nin yayınladığı yeni araştırma raporuyla, pangolin isimli memelide koranavirüsle genetik açıdan büyük benzerlik taşıyan bir virüsün bulunduğu açıklandı. Virüsün bulunduğu “Malayan Pangolin” Çin’in güneyinde yaşıyor.

Nature isimli dergide yayınlanan araştırmada, bu hayvanla temasın çok ciddi sonuçları olacağı belirtildi. Araştırmayı yürüten Profesör Edward Holmes, Güney Çin’deki pangolinlerde hastalığı yaratan koranavirüsün insanlarda görülen genetik olarak benzerlik taşıdığını anlatırken, benzer virüslerin ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

'İNSANLARA CİDDİ ZARAR VEREBİLİR' UYARISI

Pangolin daha önce de SARS virüsünün kaynağı olarak gösterilmişti.

Profesör Holmes, vahşi yaşamda birçok virüsün bulunduğunu ve bunların gelecekte insanlara ciddi zarar verebileceğini de belirtti.

Bu bulgu, vahşi hayvanların insanlar tarafından besin kaynağı olarak görülmemesi gerektiğini gösterirken, bu tür hayvanların satışının da yasaklanması gerektiği belirtiliyor.

PANGOLİN NEDİR?

Pangolin, çoğunlukla Uzak Doğu’da görülen pullu memeli bir hayvandır. Gececil olan bu hayvanlar, gündüzleri ise kazdıkları çukurlarda, ağaç ve kaya kovuklarında saklanırlar.

Pangolinler 'canlı çam kozalakları' olarak adlandırılırlar.

Pangolin derisi, baş, sırt, kuyruk ve bacakları kaplayan, birbirinin üstüne binen iri, kahverengi pullardan oluşur. Uzun ve yapışkan dokulu dil yapısı vardır.

Genellikle termit, karınca, pupa, larva, yumurta kısacası yuvada ne varsa diliyle zorlanmadan toplayarak yer. Yavrular anne tarafından vücut üzerinde taşınırlar. Tehlike anında tostoparlak olurlar. Karınca ve termitlerin bünyelerinde bulunan asitler, midesinin kalın kaslı çeperli olması nedeniyle zarar veremezler.

(NTV)

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