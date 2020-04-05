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Dünya

Koronavirüsün yayılmasında 5G teknolojisinin rolü var mı? İngiltere'de baz istasyonlarına saldırı

5G teknolojisinin koronavirüsün yayılmasında rolü olduğu teorileri sosyal medyada hızla yayılırken İngiltere'nin farklı şehirlerinde baz istasyonlarına ve telekom altyapısına saldırılar gerçekleşti. İngiliz yetkililer ise 5G'nin koronavirüsü yaydığı teorilerini kesin bir dille reddetti. İngiltere'de kabine faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu Bakan Michael Gove bu yöndeki bir soru üzerine “Bu sadece bir safsata, hem de tehlikeli bir saçmalık” dedi.

05 Nisan 2020 Pazar 13:03 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 13:07
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Yeni tip koronavirüs Covid-19’un yayılmasında 5G mobil teknolojisinin etkisi var mı? Bu yöndeki iddiaların yayılmasıyla birlikte İngiltere’de 5G direklerine saldırılar gerçekleşti. Bu yöndeki iddialarla ilgili bir soruya cevap veren İngiltere Kabine Bakanı Gove bunun anlamsız olduğunu olduğunu belirterek “tehlikeli bir saçmalık” yorumunda bulundu.

Birmingham şehri başta olmak üzere ülkede bazı yerlerde baz istasyonlarına saldırılar gerçekleşirken telekom çalışanlarına da sataşmalar oldu.

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İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi Medikal Direktörü Stephen Powis 5G komple teorisinin bilimsel bir veriye dayanmayan yalan haber olduğunu söyledi. Powis, bu iddiaların salgınla mücadele eden acil yardım ekiplerinin çalışmalarına zarar verebileceğini kaydetti.

Powis “5G hikayesi tamamen ve sonuna kadar bir zırva. Saçmalık. Yalan haberinin en kötü türlerinden birisi.” dedi.

Ülkede telekom operatörleri 5G ile koronavirüs arasında ilişki kuran söylentilerin hızla yayıldığının ve sektör çalışanlarının tehdit edildiğinin farkında olduklarını bildirdi.

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