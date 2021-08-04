Korsanlar, BAE açıklarında el koydukları gemiyi terk etti

4 Ağustos 2021 Çarşamba 14:52 - Güncelleme: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 14:52

Yapılan açıklamada, geminin "güvende" olduğu belirtildi. İngiliz yetkililer, kaçırılan geminin kimliği, ne taşıdığı ve istikameti konusunda bilgi vermedi.

Bununla birlikte, uluslararası denizcilik kaynakları, kaçırılan "Asphalt Princess" adlı geminin Panama bandıralı olduğunu ve asfalt taşıdığını duyurdu.

GEMİYE KİMİN EL KOYMAK İSTEDİĞİ HALA BİLİNMİYOR

İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), dün yaptığı ilk açıklamada, "geminin kaçırılmış olabileceğini" belirtmiş, daha sonra ise bunu teyit etmişti.

Euronews'in haberine göre, İngiliz donanmasının, korsanların gemiyi terk ettiği yolundaki açıklamasından önce uydudan alınan veriler, Asphalt Princess adlı geminin Jask limanından İran sularına doğru yavaş yavaş ilerlediğini ve daha sonra durup Umman Körfezi'ne doğru yol aldığı gösteriyordu.

Gemiyi kimin alıkoyduğuna dair şu ana kadar bir açıklama yapılmadı. İran, dün gemiye el konulmasıyla ilgisi olmadığını açıklamıştı.

Hint Okyanusu'nda İsrailli şirkete ait bir gemi geçen hafta saldırıya uğramıştı. İsrailli şirkete ait bir gemi, 29 Temmuz'da Tanzanya'dan BAE'ye giderken Hint Okyanusu'nda saldırıya uğramış ve mürettebattan bir İngiliz ve bir Rumen vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Saldırıda birer vatandaşları hayatın kaybeden İngiltere ve Romanya'nın yanı sıra ABD ve İsrail de failin İran olduğu sonucuna vardıklarını açıklamıştı.