Kosova Başbakanı Kurti'den NATO'ya koruma talebi

Kosova Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Kurti, KFOR'un komutanlığını devralan Tümgeneral Özkan Ulutaş'ı kabul etti.

Görüşmede, 24 Eylül'de Kosova'nın kuzeyinde yaşanan saldırının ardından ülkedeki güvenlik durumu ele alındı.

Kurti, kuzeydeki saldırının Kosova ile Sırbistan arasındaki sınırda güvenliğin artırılması ihtiyacını ortaya çıkardığını belirterek, Sırbistan'da bu saldırının hazırlıkları, tedariki ve organizasyonu konusunda uluslararası bir soruşturma yapılması gerekliliğine dikkati çekti.

Sırbistan'ın Kosova'daki terör saldırısına yanıt olarak KFOR birliklerinin sayısındaki artışı memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Kurti, artan varlığın, Sırbistan'ın silahlarının girdiği ve Kosova'ya yönelik tehdidin geldiği yer olan Kosova ile Sırbistan arasındaki sınırın korunmasına odaklanması gerektiğini söyledi.

Kurti, iki ülke arasındaki sınırın korunmasının, yasa dışı geçiş yollarının kapatılması anlamına da geldiğini ve bu nedenle Kosova polisi ile daha fazla işbirliği yapılmasının önemini vurguladı.

Kosova'nın kuzeyinde meydana gelen olaylar sonrası NATO'nun talebi üzerine görevlendirilen 200 İngiliz ve 130 Rumen askeri, önceki günlerde ülkede görevlerine başlamıştı.

KOSOVA'NIN KUZEYİNDE 24 EYLÜL'DE YAŞANANLAR



Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polisin ölmesiyle yeniden tırmanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu. Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisince kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla da Banjska'daki operasyonda en az 3 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 1 Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğrularken, olayları üstlenen Kosovalı Sırp Milan Radoicic, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

TÜRKİYE, KFOR'UN KOMUTASINI İLK DEFA DEVRALDI



Türkiye, 10 Ekim'de NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün komutasını 1 yıllığına devraldı.

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararı uyarınca, 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi 21 ve NATO üyesi olmayan 6 ortak ülke olmak üzere 27 ülkeden yaklaşık 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel bulunuyor.

1999'dan bu yana Kosova'da görev yapan barış gücünün komutasını ilk defa devralan Türkiye, taahhüt edilen personel katkısı bağlamında, 27 ülke arasında ikinci sırada yer alıyor.

KFOR'un 28'nci komutanı olan Tümgeneral Özkan Ulutaş, 10 Ekim 2024'e kadar görev yapacak.