Kosova ordusuna meclisten ilk onay

Kosova Meclisi, 5 bin kişilik ulusal bir ordu kurulması için ilk adımı attı. Cumhurbaşkanı Haşim Taçi’nin ülkede güvenliği sağlayan NATO ve ABD’ye danışılmadan hazırlandığı gerekçesiyle karşı çıktığı, Kosova Güvenlik Gücü’nün (KGG) orduya dönüştürülmesini içeren tasarı parlamentodan onay aldı. 120 sandalyeli parlamentoda 98 milletvekili tasarıya destek verirken, 11 Sırp kökenli vekil oylamayı boykot etti. Tasarıyı hazırlayan Kosova Başbakanı Ramuş Haradinaj, “Bu yasanın tek bir görevi var, Kosova’nın toprak bütünlüğünü ve Kosova’daki tüm halk gruplarından vatandaşları korumak” dedi. Tasarının meclisten geçebilmesi için önümüzdeki günlerde yapılacak ikinci oturumda da onaylanması gerekiyor. Tasarı, NATO tarafından eğitilen 2 bin 500 kişilik KGG’nin yetkisini genişletirken asker sayısını ise 5 bin muvazzaf ve 3 bin yedek subaya çıkarıyor.

NATO ÇEKİLEBİLİR

Ülkenin kuzeyindeki Sırp yoğunluklu Mitroviça bölgesi nedeniyle sık sık Kosova’ya müdahale eden Sırbistan, ordu hamlesine sert tepki gösterdi. Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandar Vulin, Kosova’daki tek silahlı gücün NATO önderliğindeki barış gücü olması gerektiğini söyledi ve Kosova’nın ordu sahibi olmasının Mitroviça’daki Sırpları tehdit edeceğini savundu. Kosova’da savunma görevi icra eden NATO ise ordu kurulması durumunda bölgedeki güçlerinin sayısını azaltacağının sinyalini verdi. Reuters’a konuşan NATO’dan bir yetkili, “KGG’nin yapısı, yetkisi ve misyonuna yönelik yapılacak değişiklikler Kosovalı yetkililerin kararına kalmış. Bu yetkinin değişmesi durumunda, NATO, Kosova’daki angajmanını gözden geçirmek zorunda kalacaktır” dedi.

ABD KARIŞMIYOR

Öte yandan, bölgedeki Sırbistan-Kosova çatışmasında alacağı tavır merakla beklenen ABD’den de Priştine hükümetine destek geldi. Konu hakkında açıklama ABD’nin Priştine Büyükelçiliği, ordu kurma kararının Kosova’nın kendi güvenlik kaygılarıyla ilgili olduğu ifade edildi.