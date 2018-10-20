Kosova ordusuna meclisten ilk onay
NATO tarafından korunan Kosova’da meclis, ‘Kosova Güvenlik Güçleri’ isimli asayiş kuvvetinin orduya dönüşmesini öngören tasarıya onay verdi. Yasalaşması için ikinci oylamaya ihtiyaç duyulan düzenlemeye tepki gösteren Sırbistan, Kosova’daki Sırpların tehlikede olduğunu ileri sürdü.
- ŞERİF EGEMEN AHMET
Kosova Meclisi, 5 bin kişilik ulusal bir ordu kurulması için ilk adımı attı. Cumhurbaşkanı Haşim Taçi’nin ülkede güvenliği sağlayan NATO ve ABD’ye danışılmadan hazırlandığı gerekçesiyle karşı çıktığı, Kosova Güvenlik Gücü’nün (KGG) orduya dönüştürülmesini içeren tasarı parlamentodan onay aldı. 120 sandalyeli parlamentoda 98 milletvekili tasarıya destek verirken, 11 Sırp kökenli vekil oylamayı boykot etti. Tasarıyı hazırlayan Kosova Başbakanı Ramuş Haradinaj, “Bu yasanın tek bir görevi var, Kosova’nın toprak bütünlüğünü ve Kosova’daki tüm halk gruplarından vatandaşları korumak” dedi. Tasarının meclisten geçebilmesi için önümüzdeki günlerde yapılacak ikinci oturumda da onaylanması gerekiyor. Tasarı, NATO tarafından eğitilen 2 bin 500 kişilik KGG’nin yetkisini genişletirken asker sayısını ise 5 bin muvazzaf ve 3 bin yedek subaya çıkarıyor.
NATO ÇEKİLEBİLİR
Ülkenin kuzeyindeki Sırp yoğunluklu Mitroviça bölgesi nedeniyle sık sık Kosova’ya müdahale eden Sırbistan, ordu hamlesine sert tepki gösterdi. Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandar Vulin, Kosova’daki tek silahlı gücün NATO önderliğindeki barış gücü olması gerektiğini söyledi ve Kosova’nın ordu sahibi olmasının Mitroviça’daki Sırpları tehdit edeceğini savundu. Kosova’da savunma görevi icra eden NATO ise ordu kurulması durumunda bölgedeki güçlerinin sayısını azaltacağının sinyalini verdi. Reuters’a konuşan NATO’dan bir yetkili, “KGG’nin yapısı, yetkisi ve misyonuna yönelik yapılacak değişiklikler Kosovalı yetkililerin kararına kalmış. Bu yetkinin değişmesi durumunda, NATO, Kosova’daki angajmanını gözden geçirmek zorunda kalacaktır” dedi.
ABD KARIŞMIYOR
Öte yandan, bölgedeki Sırbistan-Kosova çatışmasında alacağı tavır merakla beklenen ABD’den de Priştine hükümetine destek geldi. Konu hakkında açıklama ABD’nin Priştine Büyükelçiliği, ordu kurma kararının Kosova’nın kendi güvenlik kaygılarıyla ilgili olduğu ifade edildi.
Balkan ateşi yeniden mi yanıyor?
Tehlikeli Balkan ateşinin merkez üssü bu sefer Kosova olabilir. Meclis, ulusal ordu kurulmasını öngören tasarıyı onaylayarak NATO tarafından korunan ülkede güvenliği kendi tekeline almaya yönelik bir adım attı. Daha önce de gündeme gelen fakat Sırbistan ile çıkması olası bir savaş nedeniyle geri çekilen tasarının zamanlaması ise manidar.
Belgrad-Priştine hattında 2013 yılından beri orta seviyede bir diplomasi yürütülüyor. Taraflar AB üyeliği yolunda bazı sorunları ötelerken, yumuşama dönemi, iki ülkede de hükümetlerin daha milliyetçi aktörlerle yer değiştirmesine neden oldu. Süreç Kosova’da Cumhurbaşkanı Haşim Taçi’nin partisinden ayrılmasıyla, Sırbistan’da ise Aleksandar Vucic’in iktidara gelmesiyle sonuçlandı.
TOPRAK TAKASI
Başlarda sorun yaratmayan aktör değişikliği, Taçi ile Vucic’in AB’ye sorunsuz giriş adına toprak değişikliği görüşmeleriyle etkisini gösterdi. Teklife göre, Kosova’nın kuzeyindeki Sırp çoğunluklu Mitroviça Sırbistan’a bağlanacak, karşılığında ise Sırbistan’ın güneyindeki Arnavut yoğunluklu Presevo Vadisi Kosova’ya bırakılacaktı. Sınır değişikliği planını baltalamayı arzulayan Kosovalı milliyetçi güçler, işte böyle bir tabloda ordu tasarısını yeniden gündeme getirdi. Fakat Mitroviça’da bulunan ve Kosova tarımının su kaynağı olan Gazivode Gölü’nü elinde tutabilmeyi amaçlayan hükümet, bu sefer her şeyini kaybedebilir. Zira Belgrad, ordu hamlesine karşılık Kosova’yı ‘işgal edilmiş bölge’ ilan etmeye hazır.
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