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Dünya

Kosova Savunma Bakanı Anton Quni'den Türk İHA'sına ilgi

Türkiye'nin ürettiği İHA'lardan alabileceklerinin sinyalini veren Kosova Savunma Bakanı Anton Quni, 'Ben bu şirketleri ziyaret ettim ve gücü yetecek en gelişmiş ekonomiye sahip herkesin bu silahlara sahip olabileceğini söylüyorum.' diye konuştu.

AA08 Ekim 2020 Perşembe 07:49 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 08:19
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in Türkiye'den insansız hava araçları (İHA) satın alma konusu ile çok yakından ilgilendiklerini belirtmesi Kosova medyasında geniş yankı uyandırdı.

Geçen ay sonunda Türkiye’yi ziyaret ederek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya gelen Kosova Savunma Bakanı Anton Quni konuyla ilgili ülke medyasında katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.

Türkiye temasları kapsamında Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri'ni de ziyaret eden Quni, Türkiye’nin Sırbistan'ı oldukça gelişmiş bir askeri teknoloji ile donattığı iddialarına cevaben, "Türkiye’nin Sırbistan’a Kosova’dan daha yakın olduğu yönündeki açıklamalara katılmıyorum." dedi.

Quni, şöyle devam etti:

"Türkiye'de devlet sübvansiyonlarına sahip olan ve Türk hükümetinin politikalarına göre yönetilen bazı şirketler var. Bu özel şirketler, aralarında Sırbistan’ın da olduğu diğer ülkelere hizmet sunma hakkına sahiptir."

Yeterince gelişmiş bir ekonomiye sahip olması halinde Kosova'nın da bu silahlara sahip olabileceğine işaret eden Quni, "Ben bu şirketleri ziyaret ettim ve gücü yetecek en gelişmiş ekonomiye sahip herkesin bu silahlara sahip olabileceğini söylüyorum." dedi.

SIRBİSTAN DA TÜRKİYE'DEN İHA ALACAK

Başkent Belgrad'daki Sırbistan Sarayı'nda gazetecilerin sorularını cevaplayan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Türkiye'nin "Bayraktar" insansız hava araçlarından övgüyle söz etmişti.

Vucic, Türkiye'den insansız hava araçları (İHA) satın alma konusu ile çok yakından ilgilendiklerini belirterek, Türk İHA'ların son derece iyi olduğunu ifade etmişti.

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