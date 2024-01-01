Kosova vatandaşlarından Şengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat

Kosova Başbakanı Albin Kurti ile Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, Priştine'deki Uluslararası Adem Jashari Havalimanı'ndan Avusturya'nın başkenti Viyana'ya vizesiz seyahat edecek yolcuları uğurladı.

Başbakan Kurti, buradaki konuşmasında, vizesiz seyahat imkanının gece yarısından sonra yürürlüğe girmesiyle Kosova'ya yapılan bir haksızlığın ortadan kaldırıldığını söyledi.

Seyahat belgelerinin güçlendirilmesiyle uluslararası alanda ülke kimliği ve saygınlığının da güçlendiğini belirten Kurti, "Çok bekledik, birçok fırsattan mahrum kaldık, bu yüzden bugün önemli bir gün. Büyük bir haksızlık ortadan kaldırılıyor ve önemli bir hak kazanılıyor: Şengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat hakkı. Bununla birlikte vatandaşlarımızın artık 32 ülkeye daha vizesiz seyahat edebilmesini sağlayacak Cumhuriyet'imizin pasaportu da güçleniyor." ifadelerini kullandı.

Gervalla-Schwarz da bugüne kadar vize işlemlerine ne kadar para harcandığına, vize almak için elçilikler önünde ne kadar beklendiğini herkesin bildiğine dikkati çekerek, "Artık gereksiz bürokrasi yok, Şengen Bölgesi ülkelerindeki aile üyelerinizi ziyaret etme, hasret giderme fırsatına sahip olacaksınız. Sadece özel ziyaretler değil, Kosovalı işletmeler de faaliyet alanlarını genişletme, Kosova'ya daha iyi ve daha sürdürülebilir yatırımlar getirme fırsatına sahip olacak." diye konuştu.

Viyana'ya seyahat eden ilk kafilede yer alan Adhurim Bajrami, AA muhabirinin soruları üzerine, daha önce Şengen Bölgesi'ne seyahat ettiğini, vize almanın çok fazla bürokratik prosedürler gerektirdiğini vurgularken, "Son vizemi aldığımda 320 avro harcamıştım artık bunu bilet ödemek için kullanabilirim veya seyahat masraflarının yarısını karşılayabilirim." dedi.

Yolculardan Milica Marinkovic, Avrupa'ya ilk defa gideceğini belirterek, gezilerinin sürmesini umduğunu söyledi.

Kosovalılar, bugünden itibaren Şengen Bölgesi'ne 180 günlük süre içinde 90 güne kadar vizesiz gidebiliyor. Böylece Batı Balkanlar'dan söz konusu bölgeye vizesiz seyahat edemeyen ülke kalmadı.