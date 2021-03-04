Kosova yapılan genel seçimin sonuçları açıklandı

AA 04 Mart 2021 Perşembe 15:23 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 15:23

Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) Başkanı Valdete Daka, düzenlediği basın toplantısında, seçimde en fazla oyu Kendin Karar Al Hareketinin (VV) aldığını belirterek, Kosova Demokratik Partisinin (PDK) ikinci, Kosova Demokratik Birliğinin (LDK) üçüncü ve Kosova'nın Geleceği için İttifakın (AAK) da dördüncü olduğunu ifade etti.

Açıklanan sonuçlara göre, VV oyların yüzde 49,95'ini, PDK yüzde 16,9'unu, LDK yüzde 12,64'ünü, AAK ise yüzde 7,07'sini aldı.

Sırp Listesinin yüzde 5,06 oy aldığı seçimde, ülkedeki Türk partilerinden Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) yüzde 0,74, Yenilikçi Türk Hareket Partisi (YTHP) de yüzde 0,14 oy aldı.

20'si azınlık gruplarının temsilcileri olmak üzere 120 milletvekilinin bulunduğu Kosova Meclisindeki dağılım da şöyle oldu:

"VV 58, PDK 19, LDK 15, Sırp Listesi 10, AAK 8, KDTP 2, Roman İnisiyatifi 2, Birleşik Toplum 1, Vakat Koalisyonu 1, Kosova'nın Yeni Demokratik Girişimi 1, Yeni Demokratik Parti 1, Birleşik Goran Partisi 1 ve Aşkali Entegrasyon Partisi 1"

Bu arada, halen vekaleten cumhurbaşkanlığı görevini yürüten ve VV listesinde aday olan Vyosa Osmani, 300 binden fazla oy alarak seçimde en çok oyu alan siyasetçi oldu.

KQZ'den yapılan açıklamaya göre, 1 milyon 851 bin 927 kayıtlı seçmenin 814 bin 122'si oy kullandı, seçime katılım oranı yüzde 48,78 oldu.

Nihai sonuçların açıklanmasının ardından siyasi parti ve adayların 24 saat içerisinde Kosova Şikayet ve İtiraz Seçim Paneline (PZAP) ve daha sonra Kosova Yüksek Mahkemesine itiraz hakkı bulunuyor.