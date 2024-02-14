Kosova'da çığ felaketi! ABD'li kayakçı öldü

Kosova polisinin Ferizovik bölgesi sözcüsü Kanun Veseli, AA muhabirine, dün saat 15.35 sıralarında Brezovica'nın "Kartal Yuvası" olarak adlandırılan mevkisinde kayak yapan bir kişinin çığ düşmesi nedeniyle öldüğüne dair bilgi aldıklarını doğruladı.

Yerel basındaki haberlerde, çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden kayakçının, 54 yaşındaki ABD vatandaşı Katerine Rigby olduğu bilgisi paylaşıldı.

Haberlerde, olayın, Rigby'nin eşiyle kayak yaptığı sırada gerçekleştiği belirtildi.

Kosova'nın en önemli kayak merkezi Brezovica, Kosova ile Kuzey Makedonya arasındaki doğal sınırı oluşturan ve yaklaşık 2 bin 500 metre rakımlı 30 zirvesiyle Balkanlar'ın en yüksek dağları arasındaki Şar Dağları'nda bulunuyor.