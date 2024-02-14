İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2024 Çarşamba / 5 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,7191
  • EURO
    32,9362
  • ALTIN
    1967.92
  • BIST100
    8994
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kosova'da çığ felaketi! ABD'li kayakçı öldü
Dünya

Kosova'da çığ felaketi! ABD'li kayakçı öldü

Kosova'nın güneydoğusundaki Brezovica Kayak Merkezi'nde çığ düşmesi sonucu 1 ABD'li kayakçı hayatını kaybetti.

AA14 Şubat 2024 Çarşamba 00:20 - Güncelleme:
Kosova'da çığ felaketi! ABD'li kayakçı öldü
ABONE OL

Kosova polisinin Ferizovik bölgesi sözcüsü Kanun Veseli, AA muhabirine, dün saat 15.35 sıralarında Brezovica'nın "Kartal Yuvası" olarak adlandırılan mevkisinde kayak yapan bir kişinin çığ düşmesi nedeniyle öldüğüne dair bilgi aldıklarını doğruladı.

Yerel basındaki haberlerde, çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden kayakçının, 54 yaşındaki ABD vatandaşı Katerine Rigby olduğu bilgisi paylaşıldı.

Haberlerde, olayın, Rigby'nin eşiyle kayak yaptığı sırada gerçekleştiği belirtildi.

Kosova'nın en önemli kayak merkezi Brezovica, Kosova ile Kuzey Makedonya arasındaki doğal sınırı oluşturan ve yaklaşık 2 bin 500 metre rakımlı 30 zirvesiyle Balkanlar'ın en yüksek dağları arasındaki Şar Dağları'nda bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.